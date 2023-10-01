الأحد 01 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

اللاعب عمار جمل: 70 % من اللاعبين التونسيين يلجأون إلى السحرة والمشعوذين

قال عمار جمل إنه زار أحد المشعوذين عندما كان في صفوف المنتخب الوطني
قال عمار جمل إنه زار أحد المشعوذين عندما كان في صفوف المنتخب الوطني
أثار اللاعب الدولي التونسي السابق عمار الجمل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بعد اعترافه بأن 70% من اللاعبين التونسيين يلجأون إلى السحرة والمشعوذين أملا في تحسين مردودهم الرياضي.اضافة اعلان

وقال عمار جمل خلال استضافته ببرنامج "فوروم رياضة" على أمواج إذاعة "موزاييك" الخاصة، إنه زار أحد المشعوذين عندما كان في صفوف المنتخب الوطني.

وأضاف: "أولا هذه الظاهرة موجودة بكثرة وخاصة عند لاعبي السنغال، والسحر في الكرة موجود وليست بالظاهرة الجديدة، ومن قديم الزمان يذهب اللاعبون إلى السحرة من أجل تحسين أدائهم الرياضي".

وعمار الجمل هو لاعب تونسي دولي سابق لكرة القدم ومقدم برامج رياضية، لعب في المنتخب الوطني منذ سنة 2009، وهو لاعب بالنادي التونسي لكرة القدم (النجم الرياضي التونسي).


وهذه ليست أولى الاعترافات، حيث سبق أن قال لاعب النادي الأفريقي والمنتخب الوطني بلال العيفة أن لاعبي النادي الأفريقي تعرضوا للسحر الأسود في مباراة مازمبي الكونغولي الشهيرة في فبراير/شباط 2019.

وأضاف العيفة أن 3 من لاعبي النادي الأفريقي قد تعرّضوا للإغماء ليلة المباراة بعد أن شربوا الماء، كما أحسّوا بثقل كبير أثناء المباراة.

وقد مني النادي الأفريقي يومها بهزيمة ثقيلة لدى نزوله ضيفا على مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث انهزم بثمانية أهداف نظيفة. -وكالات

اقرأ أيضاً: 
"الغد" تكشف تفاصيل صادمة من عالم السحرة ومزاعم التواصل مع الجن
ماذا علقت والدة رونالدو بعد اتهامها باستخدام السحر للتفرقة بين نجلها وجورجينا؟
اتهامات بالسحر.. كيف ردّ الأهلي على نجم الزمالك السابق؟
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F7ShK6rXQAEKApa

بتسعة لاعبين.. ليفربول يخسر في الزفير الأخير أمام توتنهام

منذ15 ساعة
F7SvxlzXkAEiPKR

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم جيرونا بثلاثية

منذ16 ساعة
383083504_746585980609352_4148310646253831173_n

تحديد مواجهات بطولة كأس الأردن لكرة اليد

منذ16 ساعة
F7SJvn6XUAAumwx

الدوري الفرنسي.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وكليرمون

منذ17 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-30 at 20.05.06

حرثا وعمان يواصلان صدارتهما لدوري السيدات بكرة اليد

منذ17 ساعة
F7SCmfNW0AAnEDE

آرسنال يهزم بورنموث برباعية ومانشستر يونايتد يواصل التعثر

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ17 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ17 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 