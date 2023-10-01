اللاعب عمار جمل: 70 % من اللاعبين التونسيين يلجأون إلى السحرة والمشعوذين

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وقال عمار جمل خلال استضافته ببرنامج "فوروم رياضة" على أمواج إذاعة "موزاييك" الخاصة، إنه زار أحد المشعوذين عندما كان في صفوف المنتخب الوطني.وأضاف: "أولا هذه الظاهرة موجودة بكثرة وخاصة عند لاعبي السنغال، والسحر في الكرة موجود وليست بالظاهرة الجديدة، ومن قديم الزمان يذهب اللاعبون إلى السحرة من أجل تحسين أدائهم الرياضي".وعمار الجمل هو لاعب تونسي دولي سابق لكرة القدم ومقدم برامج رياضية، لعب في المنتخب الوطني منذ سنة 2009، وهو لاعب بالنادي التونسي لكرة القدم (النجم الرياضي التونسي).وهذه ليست أولى الاعترافات، حيث سبق أن قال لاعب النادي الأفريقي والمنتخب الوطني بلال العيفة أن لاعبي النادي الأفريقي تعرضوا للسحر الأسود في مباراة مازمبي الكونغولي الشهيرة في فبراير/شباط 2019.وأضاف العيفة أن 3 من لاعبي النادي الأفريقي قد تعرّضوا للإغماء ليلة المباراة بعد أن شربوا الماء، كما أحسّوا بثقل كبير أثناء المباراة.وقد مني النادي الأفريقي يومها بهزيمة ثقيلة لدى نزوله ضيفا على مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث انهزم بثمانية أهداف نظيفة. -وكالات