الثلاثاء 29 آب 2023
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"المبارزة" جاهز لاستضافة بطولتي "كأس وغرب آسيا"

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المنتخبات الوطنية للمبارزة (من المصدر)
عمان- استكمل الاتحاد الأردني للمبارزة كافة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة باستضافة بطولة كأس آسيا للناشئين لسلاحي الإيبيه والفلوريه، والتي تنطلق في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 31 آب (أغسطس) الحالي، ولغاية 5  أيلول (سبتمبر) المقبل، يعقبها مباشرة استضافة بطولة غرب آسيا لفئتي تحت 23 و20 سنة للأسلحة الثلاثة الفلوريه والإيبيه والسابر، وتقام أيضا في ذات الصالة، وتستمر حتى 5 من ذات الشهر.اضافة اعلان
وينتظر أن تشهد البطولتان مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول الآسيوية، والساعين إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم في بلوغ منصات التتويج، خصوصا وأن أغلب منتخبات الدول المشاركة يتمتع لاعبوها بمستويات متقدمة.
وتأتي استضافة هاتين البطولتين المهمتين ضمن برامج الاتحاد الفنية التي تهدف إلى رفع المستوى الفني لكافة اللاعبين واللاعبات، والسعي أيضا لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى الكم الكبير من الإنجازات التي حققتها رياضة المبارزة الأردنية، وكان آخرها التتويج بعشر ميداليات ملونة في منافسات الدورة الرياضية العربية التي أقيمت في الجزائر مؤخرا من بينها ميداليتان ذهبيتان، وثلاث ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية، حيث عززت هذه الحصيلة من الميداليات التي حصلت عليها البعثة الأردنية والتي وصلت في نهاية الدورة إلى 64 ميدالية ملونة.
العطيات: جاهزون
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني للمبارزة الدكتور خالد العطيات جاهزية اتحاده لاستضافة هاتين البطولتين وإخراجهما بالصورة المثالية، سواء من الناحية التنظيمية من خلال اللجان والكوادر العاملة، والتي أنجزت كافة المتطلبات والتحضيرات، وخصوصا التي تتعلق بمكان إقامة المنافسات، وإقامة الوفود والحكام واللجان الفنية، أو من خلال الجاهزية الفنية لكافة المنتخبات الوطنية بعد أن خضعت طيلة الفترة الماضية إلى تدريبات مكثفة، وخوضها منافسات الدورة الرياضية العربية وتحصيل الإنجازات الثمينة التي اكدت تطور هذه الرياضة وأحقيتها في الفوز بالعديد من ألقاب البطولات المختلفة.
وقال العطيات "يسعى الاتحاد الأردني إلى توفير كافة فرص التطور أمام لاعبي المنتخبات الوطنية، ولعل استضافة مثل هاتين البطولتين يؤكد البرامج الناجحة التي تلعب دورا مهما وكبيرا في رفع المستوى الفني للاعبين، وأن الاتحاد ماض في تنفيذ كافة برامجه التي تصب في مصلحة اللاعبين والجهاز الفني، ومن الناحية الإدارية لم يتبق أمامنا سوى استقبال بقية الوفود المشاركة، ومن ثم بدء المنافسات ضمن البرامج الرسمية".
معسكر تدريبي مشترك
ويخضع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني حاليا إلى معسكر تدريبي مشترك مع منتخبات سلطنة عمان واليمن والكويت وأوزبكستان، حيث تقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، إلى جانب اجراء اللقاءات الودية بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الأسلحة، والهدف منها رفع الجاهزية الفنية قبيل الدخول في منافسات البطولة.
ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدربون بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).
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