الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المبارزة" يدشن مشروع "الواعدين" بدعم من اللجنة الأولمبية

جانب من افتتاح مراكز الواعدين للمبارزة -(من المصدر)
جانب من افتتاح مراكز الواعدين للمبارزة -(من المصدر)
 دشن الاتحاد الأردني للمبارزة مشروع مراكز الواعدين، والذي يأتي بدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية، ويهدف إلى توسيع قاعدة رياضة المبارزة في المملكة وزيادة أعداد الممارسين لها، ويتوافق مع البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد كثيرا في تطوير رياضة المبارزة، والتي حققت نجاحات واسعة في المرحلة الماضية من خلال تبني اللاعبين واللاعبات أصحاب المواهب.اضافة اعلان
وشارك في افتتاح المشروع الجديد الذي يقام في صالات الاتحاد بمدينة الحسين للشباب أكثر من 150 لاعبا ولاعبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، كما استهدفت هذه التدريبات ثلاث فئات عمرية الأولى (8-9)، الثانية (9-10)، والثالثة (10-11).
ولاقى مشروع مراكز الواعدين الذي يشرف عليه مدربون معتمدون من الاتحاد وفي مقدمتهم الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية، ويحظى أيضا بدعم كامل من الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور خالد العطيات، واهتمام كبير من قبل اللاعبين وأهاليهم، وهو سيشكل نقلة إضافية لرياضة المبارزة، التي شهدت في الفترة الماضية نهضة وتطورا كبيرين، من خلال الكثير من المواهب التي فرضت حضورها القوي في البطولات الرسمية، وساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات.
ويسهم مشروع مراكز الواعدين في رفد منتسبي رياضة المبارزة بالأعداد الكافية من اللاعبين وللجنسين في الاسلحة كافة لرياضة المبارزة (الإيبيه، السابر، والفلورية)، والذي سيعود بدوره على المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تسعى اللجنة الأولمبية الأردنية إلى تحقيقها خدمة للرياضة الأردنية في الألعاب والرياضات كافة.
وشهدت التدريبات الأولى لمشروع مراكز الواعدين، تقسيم المشاركين إلى مجموعات في الأسلحة كافة، والتركيز على أساسيات اللعب من خلال التطبيقات العملية والنظرية.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد سيقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالبدء بالتمارين الفنية والمهارية المتخصصة للمشاركين ومن ثم القيام بالاختبارات لمنح الشارات الملونة، ومن ثم عقد البطولات التنشيطية والتصنيفية؛ والتي من شأنها رفد الاتحاد الأردني بعدد من اللاعبين ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل. كما يأتي هذا المشروع كأحد المشاريع المهمة التي تقوم اللجنة الأولمبية بتوفير الدعم لها.
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