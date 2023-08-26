المتسابق ميرزا سلميزا بطل كأس KTM للانديورو2023

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فاز المتسابق ميرزا سلميزا بكأس KTM للانديورو بحصوله على المركز الأول بزمن قياسي بلغ 7 دقائق و 6 ثواني في سباق الدراجات الذي نظمته (كي تي ام – عمان)، الجمعة في مقر أكاديمية الأدفنتشر في منطقة العالوك.وحصل المتسابق عبدالله ياخولا على المركز الثاني، والمتسابق محمود قورشة على المركز الثالث، في سباق الدراجات الجبلية الذي شارك به 20 متسابق على دراجات KTM، على مسار طوله(3000) متر، بحضور جماهيري واسع من مختلف الأعمار، تابعوا مجريات السباق منذ ساعات الصباح الباكر، وحتى لحظة التتويج في المساء.وقال المتسابق سلميزا (19) عاما، الطالب في تخصص الهايبرد في كلية كلية لومينوس الجامعية، إن هذه المشاركة في السباق هي الأولى له في رياضة الدراجات، مضيفا أن الرقم الذي حققه كان مفاجأة بالنسبة له، كما كان للحضور.وأشار إلى أنه بعد حصوله على كأس KTM للانديورو2023 أصبح لديه الدافع بشكل أكبر للمشاركة في السباقات الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة، والاستمرار في رياضة الدراجات التي بدأ في ممارستها كهواية منذ عمر أربع سنوات، وخوض منافسات الراليات، ومنها رالي الأدفنتشر.وأعرب المتسابق سلميزا ابن محافظة الزرقاء عن شكره لمنظمين السباق على المسار الذي تم تصميمه بطريقة احترافية، وتميز بالتحدي الكبير خلال الجولات الثلاث التي خاضها، وحقق رقمه غير المسبوق، وابتعاده عن منافسيه بفارق ملحوظ.بدوره، قال مدير السباق الكابتن ليث الزواهرة، إن كأس KTM للانديورو هذا العام جاء مختلفا من حيث عدد المشاركين، وفئة الأعمار التي كانت بين (18-60) عاما، وهذا ساهم في تصاعد حمى المنافسة بين عنصر الشباب، وخبرة الكبار من المشاركين في السباق الذي نظم من قبل شباب أردني محب لرياضة الانديورو الجبلية.وأضاف، أن مسار السباق كان بطول 6 كيلو متر في جبال العالوك المعروفة بتضاريسها الجبلية، حيث تم توظيف هذه التضاريس ضمن مسار خاص مليء بالتحديات يظهر امكانيات المتسابق بالتعامل مع الظروف الطبيعة المتعارف عليها في السباقات الجبلية، وإمكانيات محرك دراجات كي تي ام المجهزة للسباقات دون أي تعديل، وهي العلامة التجارية الوحيدة التي تتبنى شعار" جاهز للسباق".وقال مالك فريق كي تي ام- عمان للسباقات تامر دروزة، إن استراتيجية الفريق تقوم على إقامة سباقات الانديورو الجبلية في مناطق العالوك وجرش وعجلون بهدف التعريف بهذه الأماكن سياحيا من خلال رياضة الدراجات الجبلية ضمن مسارات يتم اختيارها، وتقديم هذه الرياضة النوعية بحيث تصل لجميع فئات المجتمع، وبحيث لا تقتصر على فئة معينة دون غيرها.وأكد أن أجندة السباقات لفريق كي تي ام- عمان هذا العام تتضمن المشاركة في سباق باها الاردن، ورالي كي تي ام الادفنتشر 2023، وغيرها، وإضافة إلى تنظيم عدد من النشاطات الرياضية، والسباقات قبل نهاية العام مثل: سباق دراجات أرسي، وتحدي الأبريليا.