المجالي: "الشباب" حقق أهدافه من بطولة آسيا للملاكمة

مهند جويلس

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عمان - أكد مدرب المنتخب الوطني للملاكمة "الشباب والناشئين" عمر المجالي، أن المنتخب حقق أهدافه في البطولة الآسيوية التي اختتمت مؤخرا في كازاخستان، من خلال الصعود على منصات التتويج، واكتساب اللاعبين واللاعبات الخبرات المطلوبة في ظل مواجهتهم منافسين على سوية عالية.وبين المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن البطولة حظيت بمشاركة 435 لاعبا ولاعبة من 22 دولة، وكان التنافس فيها على أشده بين المشاركين، مفيدا بأن المنتخب استحق أكثر من ميداليتين برونزيتين، واللتين حققهما عبر عمر الحديدي وميس أبو خديجة.وأضاف: "شاركنا بعدد بسيط من اللاعبين مقارنة بالدول الأخرى التي شاركت بأعداد كبيرة، ما ساعدها على نيل أكبر عدد من الميداليات، وتعرضنا للظلم التحكيمي في مواجهتين بشكل واضح، ما حرمنا من بلوغ المربع الذهبي لوزنين مختلفين، إضافة إلى مواجهتنا للاعبين مميزين في الأدوار الأولى، الأمر الذي ساهم بحصولنا فقط على ميداليتين، رغم تطلعاتنا إلى الحصول على المزيد وقتها".ولفت المجالي، إلى أن فترة الإعداد ما قبل البطولة لم تكن بالشكل المطلوب، وأن المنتخب بحاجة لمعسكرات باستمرار وإشراف تغذوي من أجل جلب أكبر عدد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدا أن الاتحاد وفر كل ما بوسعه من أجل اكتساب اللاعبين الذين يعدون خير جيل للمنتخب الأول في المستقبل القريب.وتابع: "أقمنا عددا من المباريات التدريبية مع دول مختلفة خلال البطولة بعد خروج اللاعبين من أدوار مختلفة، وحققنا الفائدة المطلوبة من المشاركة بشكل عام، مع تأكيد أن عددا كبيرا من اللاعبين المشاركين مع المنتخب الوطني كانت البطولة الآسيوية هي الأولى لهم على المستوى الخارجي".ومثل المنتخب في البطولة 12 لاعبا ولاعبة، منهم 7 من منتخب الشباب مواليد 2005-2006 وهم: ماهر مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، عمر قريش (وزن تحت 51 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم)، قيس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 63.5 كغم)، رازي حياصات (وزن فوق 92 كغم)، واللاعبة ميس أبو خديجة (وزن تحت 57 كغم).ومثل منتخب الناشئين في البطولة 5 لاعبين من مواليد 2007-2008 وهم: أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم)، يامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة نادين المناصير (وزن تحت 46 كغم).واحتل المنتخب الوطني المركز 12 في الترتيب النهائي للبطولة بفضل تحقيقه الميداليتين البرونزيتين، خلف كل من كازاخستان، أوزبكستان، الهند، اليابان، فيتنام، تركمنستان، العراق، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، الصين تايبيه والفلبين.ومن الجدير بالذكر، أن النسخة السابقة من البطولة أقيمت العام الماضي في عمان، وقد تمكن المنتخب وقتها حصد 22 ميدالية ملونة، بالحصول على ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، في ظل مشاركة 43 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني بالبطولة.