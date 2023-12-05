الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المحارمة يعتذر عن إكمال مهمة تدريب سحاب

المحارمة يعتذر عن إكمال مهمة تدريب سحاب
المحارمة يعتذر عن إكمال مهمة تدريب سحاب

 أعلن المدرب محمد المحارمة اعتذاره عن عدم إكمال مهمة تدريب فريق سحاب لكرة القدم، في منافسات المحترفين للموسم 2023-2024. 

ونشر المحارمة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، أن قبل مهمة تدريب فريق الكرة مؤخرا لعشقه للنادي، مبينا بأن الظروف المالية الصعبة التي تحيط بالنادي أجبرته عن توقف مسيرته. اضافة اعلان

وتابع: "أعلن اعتذاري الشديد والقطعي عن تسلم مهمة الفريق بهذه المرحلة لوصول العلاقة بيني وبين اللاعبين لطريق مسدود".

ويعد المحارمة المدرب الثالث الذي قاد سحاب منذ بداية الموسم، بعد أن بدأ الفريق تحت قيادة المدرب أمجد أبو طعيمة، وثم المدرب أحمد عبد القادر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة وسام الصوص - (من المصدر)

"السلة" يقترب من تجديد عقد الصوص ويشارك بـ"الأولمبي" بالبطولة العربية

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني -(من المصدر)

"روح الإيثار" تتوج الحلواني بطلا من نوع خاص

منذ3 ساعة
حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني عامر شفيع - (أرشيفية)

شفيع.. 20 عاما من الخدمة و"مباراة اعتزال" في أدراج اتحاد الكرة!

منذ3 ساعة
المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم - (من المصدر)

فوز شاق لمنتخب السيدات على أبو ظبي

منذ3 ساعة
فرحة فريق الفيصلي وجهازه الفني بهدف في مرمى الشارقة الإماراتي-( من المصدر).

الفيصلي يطوي صفحة "أبطال آسيا" بأداء "هايل" ويستعد لـ"المحترفين"

منذ3 ساعة
من المواجهة السابقة بين فريقي الجبيهة والمقاولون بدوري الناشئين - (من المصدر)

المقاولون والأهلي يصطدمان بالإنجليزية ونجوم اتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 