الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المحترفات يلتحقن بتدريبات المنتخب النسوي لكرة القدم

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المنتخب النسوي لكرة القدم - (من المصدر)
عمان-الغد- التحقت اللاعبات المحترفات في الخارج، بصفوف المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، الذي يواصل تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش استعدادا للاستحقاقات المقبلة.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب تدريبه أول من أمس، على ملعب جاوا، ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه في العاصمة عمان، بصفوف مكتملة بعد التحاق المحترفات بالخارج، حيث اشتمل التدريب على تمارين بدنية وفنية.
وتضم قائمة المنتخب للتجمع (29) لاعبة هن: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود غازي، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى غازي، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، وميساء جبارة.
ويقيم المنتخب الوطني معسكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة عمان، حتى الأحد 30 من الشهر الحالي، وينتظر أن يتخلله خوض مباراتين وديتين مع أندية محلية.
وتأتي تدريبات منتخب النشميات، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى   29 من شهر شباط (فبراير)المقبل، في السعودية.
ويأتي معسكر النشميات المحلي، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
يذكر أن منتخب النشميات توج بلقب بطولة غرب آسيا السابعة للسيدات، للمرة الخامسة في تاريخه والتي أقيمت العام الماضي في العاصمة عمان.
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