"المحترفين" تطلب تأخير الموسم وترفض تقليص عددها

يحيى قطيشات

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عمان- طلب رؤساء أندية المحترفين من اتحاد كرة القدم، تأخير بداية الموسم المقبل، والمقرر انطلاقه يوم 8 الشهر المقبل من خلال بطولة الدوري، مشيرين إلى أن الأندية لا تملك الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوراقها استعدادا للموسم الجديد، وبالتالي ضرورة تأخير انطلاقة الموسم.وطالبت الأندية بضرورة تأجيل فترة القيد الأول، معتبرين أن الأندية تحتاج إلى فترة التقاط الأنفاس بعد موسم شاق ومتعب ويعتبر الأطول في تاريخ الكرة الأردنية.وأكد رؤساء أندية المحترفين، خلال اجتماعهم الذي عقد أمس في أحد مطاعم العاصمة عمان، رفضهم لتوجهات اتحاد الكرة بتقليص عدد أندية المحترفين الـ12 اعتبارا من الموسم بعد المقبل إلى عشرة نواد، من خلال هبوط 4 أندية، وسط إجماع من الأندية على صعوبة المرحلة المقبلة، خصوصا بعد أزمات الموسم الماضي والتي عصفت بالأندية ماليا.وخاطبت الأندية في كتاب رسمي اتحاد الكرة لوضعه بصورة مطالبها والتي من ضمنها أيضا ضرورة إيجاد شركة راعية لمنافسات الدوري، وضرورة إيجاد آلية بين الاتحاد والأندية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية والعقوبات على الأندية، خصوصا أن هناك عقوبة متنظرة بحق العديد من أندية المحترفين بحرمان القيد في الموسم المقبل.وتطرق الاجتماع إلى موضوع الحكام، وتم الاتفاق على ضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو “الفار” خلال مباريات الموسم المقبل، كما عبرت الأندية أيضا عن رفضها لفكرة إقامة دوري سن 23، معتبرين أن هذه الفكرة لا تتماشى مع أوضاع الأندية المالية والفنية، كما لا تتماشى مع البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بالملاعب.واختارت الأندية رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة ناطقا رسميا، واتفقت على إصدار بيان حول الاجتماع والكتاب المرسل لاتحاد الكرة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لبحث الأمور التي تتعلق بالموسم المقبل.وأكد الاجتماع دعم الأندية للمنتخب الوطني لكرة القدم، في رحلته نحو المشاركة التاريخية بالمونديال.وكان اتحاد كرة القدم، عقد في وقت سابق، اجتماعا مع رؤساء وممثلي أندية المحترفين، لمناقشة واقع الحال للكرة الأردنية والتحديات التي تواجه المنظومة والأهداف الرئيسية، تمهيدا لإطلاق استراتيجية الاتحاد لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس المقبلة، ‎وجرى خلال الاجتماع، استعراض مخرجات استراتيجية الاستدامة والتمكين المالي والتي أطلقها الاتحاد قبل 3 أعوام، ومدى انعكاسها على إنفاق الأندية ومساهمتها في خفض المديونية، مع الاستمرار بالتمكين المالي والإداري، وتحديد سقوف للإنفاق خلال كل موسم، للوصول إلى الملاءة المالية على المستويين المتوسط والبعيد.لكن رؤساء الأندية اعتبروا في أكثر من مناسبة، ان الاجتماع لم يحقق المطلوب، خصوصا أن القرارات كانت جاهزة ولم يتم استشارة الأندية كشريك، على الرغم من الدعم والتضحيات التي قدمتها الأندية للمنتخبات الوطنية في الموسم الماضي، وعدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأندية.