الأربعاء 21 حزيران 2023
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المحتوى "السام".. "إحباط" و"أذى" يلقيان بظلالهما على متابعين

المحتوى "السام".. "إحباط" و"أذى" يلقيان بظلالهما على متابعين
المحتوى "السام".. "إحباط" و"أذى" يلقيان بظلالهما على متابعين
عمان – مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والضخ المتواصل للمعلومات من مختلف الجهات؛ يقع المتابع بأحيان كثيرة تحت تأثير "المحتوى السام" الذي يؤثر عليه سلبا ويغير حتى من طريقة تفكيره وتواصله.اضافة اعلان
كثيرا ما انتشر مصطلح العلاقات السامة والشخصيات السامة، لذا لا يختلف المحتوى السام الذي ينتشر على منصات التواصل بأضراره وتأثره السلبي، خصوصا مع قضاء الأفراد ساعات طويلة على هذه المواقع، ليكونوا تحت تأثير هذا النوع من المحتوى.
سامي محمود (25 عاما) يدرك تماما أهمية الوعي بكل ما ينشر، فلا يمنع نفسه عن المتابعة انما يقيمه وبعدها يقرر الاستمرار بالمشاهدة أم لا، لافتا إلى انتشار المحتوى السام في وقت يحتاج به الانسان لما هو إيجابي وذي فائدة.
"مثل ما هناك محتوى سام.. ينتشر محتوى إيجابي وهادف"، يقول سامي، الذي يؤكد أن الكثير من أصدقائه يتأثرون بما يتابعونه على منصات التواصل، حيث يشعرون بالإحباط من مجرد "بوست" لأحدهم أو لمؤثر قاموا بقراءته، لكن الأصل كما قال لهم هو التوقف عن متابعة مثل هكذا محتوى، وصولا لـ "تحجيم" من يكتبه وينشره.
من ناحية أخرى، هنالك محتوى يكون في ظاهره الحديث عن النجاح والإنجاز، ولكن في باطنه تهميش غيرهم، والتقليل منه لأنه لم يكن له انجاز يذكر، فيشعر المتابع بالإحباط وتقل ثقته بذاته.
وتذهب رئيسة قسم الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة البترا الدكتورة رشا اليعقوب إلى أن الشخص من حقه أن ينشر عن نفسه وإنجازاته فهذه حرية شخصية له ولكن تنتهي حريته ان كان ينشرها بطريقة مستفزة أو يستخدم بعض الكلمات التي تظهر للإنسان الذي يقابله أنه غير منجز ومهما فعل لا يصل لدرجته.
وتوضح اليعقوب أن هنالك بعض الأشخاص يتعمدون إحباط من حولهم أو إبراز أنفسهم على حساب الآخرين والمبالغة بأي إنجاز مهما كان صغيرا من خلال الضجة الإعلامية والسوشال ميديا والصور وتكثيف النشر. 
وهنا، وفق اليعقوب، يصبح هذا المحتوى ساما لغيره، ففي بعض الأحيان "السوشال ميديا" تحبط المتابع خصوصا عندما يقارن بينه وبين غيره، مبينة أن هنالك اشخاصا بأسلوبهم يحفزون المتابعين وآخرين يتعمدون الإحباط ونشر الجمل السامة.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن نحو 8 ملايين مستخدم، فيما وضعت دراسة عالمية أعدتها مؤسسة (Pew Research Center) الأردن في المرتبة الأولى على مستوى العالم في نسبة عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى مستخدمي الإنترنت، وبنسبة بلغت 90 بالمائة.
وعلى سبيل المثال، إذا نظرنا على مستوى المؤثرين الذين يستخدمون السوشال ميديا لتعليم الشباب لعبة البيجي فهؤلاء قد يعتبرهم الكثير، مؤثرين إيجابيين لانهم يعلمون غيرهم على اللعبة، ولكن إذ نظرنا للكلمات التي يستخدمونها وبعض المصطلحات الغريبة على مجتمعاتنا والسلبيات التي تفرزها، فإن لهذا الأمر أبعادا سلبية.
وتوضح اليعقوب أن المحتوى الذي يقدمه البعض يظهر أنه عادي وبسيط ومقبول أمام المجتمع، ولكن لو نظرنا إلى ما وراء المحتوى فهنا تكمن الخطورة لانه في بعض الأحيان محتوى المؤثرين لا يكون واضحا للعلن ولكن متى يدرك الفرد هذا المحتوى أو تأثيراته وسلبياته عندما يصبح لدينا أدمان عليه، وبهذا يعتبر محتوى" ساما" فالسؤال.. ماذا يقدم لنا هذا المحتوى على المدى البعيد؟
وترى اليعقوب أنه ومن خلال منشور واحد، قد يصبح الفرد قادرا على إيصال رسائل مبطنة أو تجييش الرأي عام بطريقة معينة، خصوصا من لديه مؤيدين ومتابعين بصرف النظر عن المحتوى.
الوعي يبقى الأهم وفق اليعقوب، متسائلة "ما هي الإطارات المرجعية عند الفرد؟" لكي يحكم على هذا المحتوى صحيح أم خاطئ مشددة على ضرورة إيجاد مرجعيات للفرد يعود لها سواء من الأسرة أو المؤسسات التعليمية والأصدقاء المحيطين. وهنالك الكثير من القضايا في السوشال ميديا من الممكن أن يتناقش بها الابن مع والده أو أحد أفراد عائلته للخروج بنتيجة وعدم أخذ كل شيء على محمل الجد. 
وتضيف اليعقوب أن الفرد إذا كان لديه كفة الميزان ليحكم على المحتوى ويقيمه ان كان يستحق المتابعة ام لا، سيجعل ممن يبث "سمومه" غير قادر على الاستمرار، ولكن للأسف البعض يعلم أن هذا المحتوى سلبي ويتابعه للتسلية وهنا تزداد المشاهدات.
ومن جانب آخر، هنالك فئات عدة مستخدمه للسوشال ميديا، فالطفل هل هو قادر على التميز أن هذا المحتوى إيجابي فيمرره أو سلبي يبتعد عنه، بالطبع لا، الكبار بالعمر قادرون على ذلك بينما الطفل أو المراهق قد لا يستطيع أن يميز.
وتنوه اليعقوب أن هنالك كثيرا من البرامج التي من الممكن للوالدين استخدامها لكي يستطيعوا التحكم بالمحتوى الذي يتابعه أطفالهم ومراقبته والسيطرة عليه، فالأهل اليوم أصبحوا مدركين لهذه الخطورة.
وتشير اليعقوب أن هنالك محتوى يبث الإحباط، وقد يقود لسلوكات غير سوية وسلبية، فالخطورة تكمن عندما يكون المحتوى المقدم غير واضح للعلن وما يقدمه من سلبية مبطنة بشكل إيجابي.
وتبين المختصة النفسية عصمت حوسو مثلما هنالك أشخاص سامين هنالك محتوى سام بأنواعه مكتوب ومرئي ومسموع، وللأسف من الأشخاص هنالك من "يبيع" الوهم، مشيرة إلى أنها عندما تقوم بمشاركة فيديوهات خاصة بها أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول بها أن تكن ايجابية ومحفزة على الإنجاز والعلاج والأمل، وقد لا تحظى بنسبة مشاهدة عالية.
في حين أن أشخاصا آخرين لا يمتلكون الحد الأدنى من التخصص، ولديهم إقبال وعدد مشاهدات مرتفع فقط لانهم مشاهير "سوشال ميديا"، منوهة أنه في بعض الأحيان يتم أخذ ذات الفكرة وطرحها بطريقة مختلفة ولكن ليس بهدف المساعدة بل محاكاة الأوجاع ووصف المشكلة ولكن ماذا بعد؟ متسائلة "هل سنبقى في دائرة الوصف والندب والولولة؟" لما لا ننظر للجهة الاخرى ونستمع لمن يحاكي الأمل ويعلمنا كيف نخرج مما نمر به.
ولذلك برأيها ليس فقط الشخص المرسل "الناشر" للمحتوى هو المسؤول فقد لا يدرك أن محتواه سام، لذلك فإن الشخص الواعي والذي ينتبه لأي محتوى "سام" عليه أن يخبر صاحبه ويوجه له النصيحة أو يلفت الانتباه انه عندما يريد أن يشارك فكرة أو رسالة يجب أن يكون حذر ولديه أمانة في نقل الرسالة "أمانة عينيه وثقافية وعقلية".
وتشير حوسو إلى أن هنالك بعض الأشخاص من غير قصد من الممكن أن يبثوا محتوى "سام" ولكن عندما نلفت نظرهم يتوقفون عن ذلك.
وبذلك يأتي التركيز على الجمهور وتوعية المتلقي أكثر من ناشر المحتوى السام لانه بالنهاية يريد متابعين وانتشارا.
والمتلقي يجب أن يكون لديه وعي كاف وفق حوسو، وهذا يأتي من الأسرة ومؤسسات التنشئة والإعلام وارشاد المختصين والتنبيه عن مخاطر ما يقال وينشر وارشادهم بكيفية الاستماع للحقيقة من أشخاص مختصين لا أن يكونوا تحت تأثير محتوى سام.
الخطير بالأمر، عندما يكون هنالك محتوى فيه توجيه للرأي العام للتفكير بطريقة معينة بحسب حوسو، وبالذات عندما يكون الجمهور من المراهقين والشباب المتحمسين للمشاهير والمتأثيرين بما يقولونه. لذا، عندما يكون المتلقي أو الجمهور غير واع، فإنه يتبع ثقافة القطيع، لذلك التوعية يجب أن يكون للمتلقي.
وتشير إلى أنه مع الوقت سندرك ونفرق بين المحتوى المفيد والسام، لحين معرفة أين "يدس السم في العسل" وصولا لتعدي هذا المحتوى. وتختم حوسو حديثها بأن الوعي ليس فقط للفت نظر "المؤثرين والمؤثرات" أو من يقدم المحتوى بل التوعية يجب أن تكون للمتلقين لأن هذا المؤثر إذ لم يجد جمهور يتابعه فأنه سيغير من محتواه.
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