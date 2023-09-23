المدرب أبو هنطش يبدأ مرحلة جديدة مع "النشميات" اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- يعود المدرب الوطني ماهر أبو هنطش لقيادة منتخب السيدات لكرة القدم مرة أخرى، بعد غياب دام 5 أعوام، حيث كان مديرا فنيا للمنتخب بفترة التحضير لنهائيات كأس آسيا 2018، قبل أن يعين الاتحاد وقتها للبطولة القارية المدرب الأميركي مايكل ديكي.وسيبدأ المنتخب الوطني تدريباته اليوم، عند الساعة السادسة مساء على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، تحضيرا لمواجهتي هونغ كونغ الوديتين في 26 و29 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في عمان، حيث تغيب المنافسات الرسمية عن منتخبات السيدات في الفترات المقبلة.وأعلن أبو هنطش الأسبوع الماضي، القائمة الأولية لمنتخب "النشميات" التي ضمت 34 لاعبة، وذلك بعد متابعته لمباريات دوري المحترفات الذي اختتم مؤخرا، حيث شهدت القائمة انضمام لاعبات للمرة الأولى لصفوف منتخب السيدات، فيما تم استبعاد أكثر من لاعبة لأسباب مختلفة، ومنهن: تسنيم أبو الرب بداعي الإصابة، وشهناز جبرين لاعبة اتحاد جدة السعودية.وضمت القائمة كلا من: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، رنيم الداود، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانه البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.وسيشهد تدريب اليوم غياب اللاعبات المحترفات في الخارج، على أن يلتحقن تدرييجا بالتدريبات للمشاركة في المباراتين اللتين تقامان بفترة التوقف الدولية المعتمدة من "فيفا"، حيث تلعب أبو صباح مع يونيون برلين الألماني، وتواجد 5 لاعبات في السعودية وهن: ملك شنك (الاتحاد)، آية المجالي (الأهلي)، هيا خليل (جدة)، مي سويلم (الشباب) وميساء جبارة (النصر).ويذكر، أن منتخب هونغ كونغ يتواجد بالمركز 77 عالميا و14 على الصيعد الآسيوي.ويعد أبو هنطش أحد أكثر المدربين خبرة في مجال الكرة النسوية، إذ سبق له أيضا تدريب المنتخب الوطني النسوي بمختلف الفئات العمرية خلال سنوات سابقة، كما عاد للكرة النسوية بداية العام الحالي عبر بوابة منتخب الشابات، وخاض معهن الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وفقد المنتخب البطاقة التأهيلية للدور الثاني بفارق الأهداف عن منتخب لبنان، ويقود تدريبات "الشابات" حاليا بانتظار تعيين مدرب جديد لتلك الفئة.وعاد أبو هنطش لمنتخب السيدات، خلفا للمدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، والذي فشل في تحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد له بتحقيقها، من عدم بلوغ نهائيات كأس آسيا، إلى جانب الوداع من الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وتراجع المنتخب بصورة لافتة على التصنيف الدولي، إذ يتواجد في المركز 73 عالميا و13 آسيويا، مع فقدان الصدارة العربية للمرة الأولى بعد سنوات طويلة.