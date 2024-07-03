 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المدرب العراقي تاج الدين يشيد بتطور المصارعة الأردنية

اتحاد المصارعة يكرم المدرب العراقي بهاء تاج الدين على هامش بطولة آسيا – (من المصدر)
اتحاد المصارعة يكرم المدرب العراقي بهاء تاج الدين على هامش بطولة آسيا – (من المصدر)
عمان – يرى العراقي بهاء تاج الدين أحمد المدرب السابق للمنتخب الوطني للمصارعة، أن المصارعة الأردنية تسير في خطوات متسارعة نحو التطور والازدهار للعودة إلى اعتلاء منصات التتويج الآسيوية خلال المستقبل القريب.اضافة اعلان
وتولى تاج الدين تدريب المنتخب الوطني للمصارعة لنحو أربع سنوات سبقت انطلاقة الدورة العربية التاسعة "دورة الحسين" في العام 1999.
ويؤكد المدرب العراقي، أن المصارعة الأردنية تشهد تغييرات جوهرية في فترة انتقالية مهمة برئاسة م. محمد العواملة، من خلال التطور الفني والتكتيك والسرعة واللياقة البدنية، فضلا عن زيادة ممارسي اللعبة واتساع القاعدة، بشكل مغاير للصورة التي كانت عليها رياضة المصارعة في السابق مع محدودية الخيارات البشرية.
وأشاد بهاء تاج الدين بالمدربين المحليين للمنتخبات الوطنية للمصارعة، بعد تبنيهم أساليب تدريب حديثة ترتكز على السرعة والقوة والتقنيات المتطورة، فضلا عن الاحتكاك في البطولات والمشاركة بعدد جيد من دورات التدريب الدولية، لافتا: "يكتسب المدربون المحليون خبرات من خلال مواكبة مستجدات فنون اللعبة"، متمنيا على اتحاد المصارعة أن يفتح الباب أمام المدربين المحاضرين لإلقاء دورات تساهم بزيادة كفاءة المدرب المحلي.
وأضاف: "يحسب للأردن زيادة التركيز على اللياقة البدنية لتطوير قوة التحمل والسرعة لدى اللاعبين، كما نلمس زيادة في أعداد المواهب والفئات العمرية، بشكل ساهم في خلق منافسة على تمثيل المنتخبات الوطنية وزيادة قاعدة الاختيار". 
واستطرد تاج الدين في حديثه الخاص لـ"الغد": "يحرص اتحاد المصارعة على مضاعفة الاهتمام بالمصارعة النسائية، وأصبح الأردن رائدا فيها بين دول المنطقة وفي القارة الآسيوية"، مشددا على أن المصارعة الأردنية ينتظرها مستقبل واعد مع مواصلة الاهتمام من الجهات ذات الصلة كافة.
وأشاد المدرب العراقي بالاستضافات المتتالية للأردن للبطولات الآسيوية والعالمية، مشيرا في هذا الصدد: "هذه الاستضافات تشكل خطوة نحو التميز الرياضي وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي مهم لرياضة المصارعة ومضاعفة الاهتمام بالشباب، فضلا عن تطوير مستوى المصارعة الأردنية من خلال الاحتكاك المتواصل مع نخبة من أفضل لاعبي العالم، وتنشيط السياحة وانعاش الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية". 
ولدى سؤاله عما يحتاجه اللاعب العربي لمواصلة اعتلاء منصات التتويج، أجاب: "نحتاج إلى تطوير البنية التحتية من خلال بناء المزيد من المرافق الرياضية المجهزة بأحدث الأدوات وتطوير مهارات اللاعبين، من خلال توفير برامج تدريب متقدمة بإشراف مدربين من أصحاب الخبرات العالية، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة وجذب المزيد من المواهب الشابة". 
واستطرد: "نحتاج إلى برامج موجهة للناشئات وتخصيص برامج تدريبية وبطولات تنافسية لتشجيعهن على خوض تجربة هذه الرياضة، ودعم الاتحادات من خلال التمويل اللازم لتمكينها من تنظيم البطولات وفعاليات التطوير، وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادات الأهلية، فضلا عن تكثيف المشاركات الدولية وإطلاق حملات توعوية لإبراز أهمية رياضة المصارعة".
وأضاف: "لا ننسى أيضا أهمية الاهتمام بالتغذية السليمة للاعبين والإعداد النفسي وخلق محفزات أمام أصحاب الإنجازات لتحفيزهم على بذل المزيد"، مؤكدا أن استمرارية النجاح العربي تتطلب جهدا مشتركا من الحكومات والاتحادات والأندية والمدربين واللاعبين والإعلام، لخلق بيئة رياضية داعمة تساهم في تنمية مهارات اللاعبين العرب وإيصالهم إلى أعلى المستويات العالمية.
ولم يخف تاج الدين حقيقة أن صناعة البطل الأولمبي في رياضة المصارعة تحتاج إلى رحلة شاقة تتطلب تضافر الجهود كافة، أهمها التزام اللاعب بتطوير مهاراته الفنية والبدنية وامتلاكه العزيمة والصبر على مواجهة التحديات. 
وأشار: "يلعب النظام الغذائي دورا في أداء المصارع، ويتوجب عليه اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على وزنه المثالي، إلى جانب الدعم والتشجيع من الأسرة والمجتمع وتوفير الإمكانيات من معدات تدريب وأماكن مثالية ومدربين مؤهلين"، لافتا إلى أن صناعة بطل أولمبي في المصارعة تمثل مسؤولية تشاركية تتطلب تضافرا للجهود مع العمل الجاد والإصرار والدعم لتحقيق المطلوب.
وتطرق تاج الدين إلى الحديث عن تراجع المصارعة العراقية، بقوله: "تعاني رياضة المصارعة في العراق من تراجع ملحوظ على الساحة الرياضية بعدما فقدت مكانتها المرموقة، وهو ما أدى إلى تراجع حصيلة إنجازاتها على المستويات كافة".
وقال: "رياضة المصارعة العراقية تعاني أيضا من نقص الدعم الرسمي من قبل الحكومة والاتحادات الرياضية، وتفتقر إللى المرافق والبنى التحتية المخصصة للمصارعة إلى التطوير والصيانة، وقلة الاهتمام الإعلامي والحروب والصراعات والفساد المالي والإداري وهجرة المواهب وضعف الإدارة". 
واختتم حديثه بالقول: "إعادة رياضة المصارعة العراقية إلى مكانتها المرموقة تتطلب جهدا مشتركا من جميع الجهات المعنية، بدءا من الحكومة والاتحادات الرياضية، مرورا بالمدربين واللاعبين، وصولا إلى الجمهور، ومع الإصرار والعزيمة، يمكن إعادة إحياء هذه الرياضة العريقة وإعادة العراق إلى خريطة المنافسة الدولية في رياضة المصارعة". 
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