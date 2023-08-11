المدرب الغرايري يلتقي لاعبي الفيصلي ويبقي على الجهاز المساعد

يحيى قطيشات

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عمان- حرص المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي، التونسي غازي الغرايري على الاجتماع بالجهازين الفني والإداري واللاعبين على مائدة الافطار بالفندق الذي يعسكر فيه الفريقوبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بعد وقت قصير من وصوله للعاصمة عمان الجمعة، لقيادة “الأزرق” خلال الفترة المقبلة خلفا للمدير الفني السابق جمال أبو عابد، وكان في استقباله أمين صندوق النادي فراس حياصات.وتبادل الغرايري الحديث مع اللاعبين وكان المبادر على التنقل بين مكان جلوس اللاعبين للسلام عليهم، وظهر واضحا أن الغرايري على معرفة تامة بأحوال الفريق والظروف التي مر به، ومتابع لتفاصيل منافسات الدوري الأردني.وعقد الغرايري اجتماعا مع المدرب المكلف حسونة الشيخ، تم خلاله تبادل وجهات النظر الفنية لمستقبل الفيصلي، وتطرق الحديث إلى المباراة التي جرت أمس بين الفيصلي والرمثا ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري المحترفين، حيث تابع الغرايري مجريات المباراة وقام بتسجيل الملاحظات حول أداء الفريق واللاعبين. وفهمت”الغد” من مصدر مطلع في إدارة النادي الفيصلي، أن الاتفاق مع المدير الفني الجديد يقضي باستمرار تواجد الجهاز الفني المكون من المدرب حسونة الشيخ ومساعده خالد نمر ومدرب الحراس عماد مشكاح في المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن يكون هناك تغيير على أعضاء الجهاز الفني خلال فترة توقف منافسات الدوري بعد نهاية مباريات الأسبوع الرابع أواخر شهر آب (أغسطس) الحالي، حيث يلعب الفيصلي مباراته الثالثه بالدوري أمام فريق معان يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان الدولي، وتنتظر الفيصلي مواجهة قوية أمام فريق الوحدات في ديربي العاصمة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن بسبب مشاركة “الأخضر” في منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.وترنو جماهير الفيصلي أن يساهم التعاقد مع المدير الفني الغرايري بالمحافظة على لقب دوري المحترفين للموسم الحالي، والمنافسة على لقب بطولة كأس الأردن، إضافة الى ترك بصمة واضحة من خلال مشاركته التاريخية في دوري أبطال آسيا، وللمرة الأولى في تاريخه.وينتظر أن تقدم إدارة الفيصلي الغرايري رسميا اليوم من خلال مؤتمر صحفي.