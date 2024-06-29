المدرب المحلي يثبت كفاءة عالية على المستويين العالمي والقاري

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يعد المدرب المحلي القدير عملة نادرة صعبة في الوطن، ولهذا فإن الاعتماد على المدرب الأجنبي في الأندية الكبيرة أو المنتخبات الوطنية التي تملك إمكانات مادية جيدة، أكثر من الاعتماد على المدرب المحلي.المدرب المحلي المؤهل أفضل بكثير من المدرب الأجنبي، إذا ما تم إعداده جيدا، وأعطي الإمكانات المطلوبة وعومل كما يعامل المدرب الأجنبي، من حيث الرواتب والإمكانات والحوافز لأن المدرب المحلي الجيد يعني الاستقرار والاستمرار وتفهم ظروف وأوضاع وإمكانات اللاعبين بصورة أفضل، حيث أصبح المدرب المحلي يعمل على تطوير إمكاناته التدريبية وصقلها باستمرار من خلال مشاركته في الدورات والدراسات وحضور البطولات الكبيرة والالتقاء والاحتكاك بخيرة المدربين الناجحين في العالم للاستفادة من خبراتهم.إن التركيز على المدرب المحلي أفضل بكثير من الاعتماد على المدرب الأجنبي، لأن المدرب الأجنبي القدير لا يمكن أن يترك بلاده أو تتركه أنديتها إلا إذا تم إغراؤه برواتب ومكافآت ومصروفات وحوافز ليس من السهل تحملها في معظم الدول.وهناك دول أسست مدارس ومراكز متخصصة في علم التدريبين النظري والعملي لخلق أجيال من المدربين الواعين الذين تصقلهم الخبرة والمعرفة والتواصل مع عالم اللعبة وتتابعهم دولهم باستمرار، فيما يمكن لكل لاعب جيد أن يصبح مدربا، ومن الأفضل أن يتم اختيار اللاعب القدير الذي يملك صفات المدرب ولديه الموهبة والقابلية للتطور ويحب مهنة التدريب ويفضلها على أي مهنة أخرى. وتملك الساحة الرياضية الأردنية مدربين محليين مميزين، وعلى سبيل المثال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، الذي استطاع أن يؤهل 4 لاعبين لأولمبياد باريس 2024 للمرة الأولى، وأصبح من أفضل مدربي العالم في رياضة التايكواندو، ونال جوائز عالمية عديدة، لتنهال عليه عروض مغرية لتولي تدريب منتخبات وطنية في دول عربية وعالمية، لكنه فضل المصلحة العامة ومصلحة الوطن.وقال العساف لـ"الغد": "أفتخر كعربي كوني أشهر مدربي العالم، وما وصلت إليه جاء عن طريق النتائج التي تتحدث عن نفسها في البطولات العالمية والآسيوية والعربية، الأمر الذي يزيد من تمسكي بتدريب المنتخبات الوطنية بإيمان مطلق، فقد أصبحنا عائلة واحدة ونعمل وفقا لنهج مؤسسي".ومؤخرا، تم تكليف المدرب الوطني محمد فتيان بالقيام بأعمال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه، وهو يتمتع بخبرة 16 عاما، وقال لـ"الغد": "إن المدرب المحلي يتمتع بخبرة كبيرة، وأثبت ذاته على المستويات والعالمية والقارية، وأصبح أسلوبه التدريبي لافتا للأنظار، أثمن خطوة اتحاد الكراتيه، لاختياري للمهمة الجديدة، وسأكون على قدر المسؤولية، لمواصلة تحقيق الإنحازات، وسنواصل حصد الميداليات، وتحقيق نتائج عالمية مميزة، حيث إن المنتخب الوطني يضم لاعبين مميزين وأصحاب إنجازات كبيرة".