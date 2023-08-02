الخميس 03 آب 2023
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المراكز المتقدمة تغيب عن "السباحة" في بطولة العالم

بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في بطولة العالم - (من المصدر)
بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في بطولة العالم - (من المصدر)
عمان – أنهى المنتخب الوطني للسباحة، مشاركته في النسخة العشرين من بطولة العالم باليابان، من دون أن يحقق أي مراكز متقدمة مؤهلة، مكتفيا بتحطيم رقمين أردنيين، والتي أقيمت فعالياتها مؤخرا في مدينة " فوكوكا" اليابانية، بالفترة من 23 إلى 31 تموز (يوليو) الماضي.اضافة اعلان
ووصلت بعثة المنتخب الوطني أول من أمس، وكانت تضم كلا من: المدرب الياباني سوغورو من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ومعالجة المنتخب دينا التوبه، إلى جانب أربعة سباحين، وهم: عمرو الور، محمد البدور، تارا العالول، مريم مثقال.
وحقق السباح عمرو الور، زمنا قدره 01:01.80 دقيقة في سباق (100م صدر)، كما حقق زمنا في الفئة الأولى لسباق (200م صدر) بلغ قدره 02:12.90 دقيقة، في الوقت الذي حقق فيه السباح محمد البدور زمن 00:23.59 ثانية، في سباق (50م حرة)، و00:52.69 ثانية في الفئة الأولى لسباق (100م حرة).
وفي سباق (50م حرة)، حققت السباحة مريم مثقال زمنا قدره 00:28.02 ثانية، ثم حققت زمنا قدره 01:01.69 دقيقة، في الفئة الثانية لسباق (100م حرة)، فيما كانت تارا العالول تحطم رقما أردنيا بقطعها سباق (50م صدر) في زمن 00:34.96 ثانية، متخطية الرقم السابق 00:35.18، فيما حققت العالول زمنا قدره 01:16.45 دقيقة في الفئة الثالثة لسباق (100م صدر)، كما حطمت الرقم الأردني بسباق (200م صدر) لفئة تحت 15 عاما، محققة زمنا قدره 02:44:88 دقيقة، علما بأن الرقم المسجل سابقا يبلغ زمنه 02:46.04 دقيقة.
وينتظر أن يحسم الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني للسباحة، خلال الأيام القليلة المقبلة، قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تحتضنها مدينة هانغجو الصينية في الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.
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