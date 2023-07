المرزوق يظفر ببطاقة احتراف الكلاسيك في "مستر يونيفرس الأردن"

مصطفى بالو

ظفر الأردني علاء المرزوق ببطاقة الاحتراف "over all" في منافسات الكلاسيك بدي بلدنج، ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة "مستر يونيفرس/ الأردن" أمس، حيث تسابقت "جبال العضلات" المحلية والعربية، على مسرح قاعة الأرينا في جامعة عمان الأهلية.وتميزت البطولة بأجواء احترافية من قبل مسؤول تنظيم البطولة الحكم الدولي الأردني طارق خليل، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الإسباني روفائيل سانتوقة، ونائب الرئيس الأول المصري د.عادل فهيم، ورئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات، ورؤساء وممثلي الاتحادات العربية المشاركة في البطولة.وتختتم البطولة اليوم على المسرح ذاته، ويتخل المنافسات تحدي اللياقة البدنية وسط مشاركة من الفريق الأردني.فئة كلاسيك بدي بلدنج-"over all": وشارك في هذه الفئة أبطال جميع أطوال الكلاسيك المتوجين بالذهب، لخطف الجائزة المالية وبطاقة الاحتراف لهذه الفئة، والتي حظي فيها الأردني علاء المرزوق، وجاء مواطنه سامي زويد بالمركز الثاني.- طول فوق 180 سم: الأول: ظافر المنتصر (العراق)، الثاني محمود موسى (العراق)، الثالث: عمر عفانة (الأردن)، الرابع: عبدالله الطوالبة (الأردن)، الخامس: قوادري برزي (الأردن) والسادس: حمزة عثمان (الأردن).- طول 180 سم: الأول: سامي زويد (الأردن)، الثاني: أمير صائب (العراق)، الثالث: عبدالله حسام (العراق)، والرابع: لؤي نوفل (الأردن).- 175 سم: الأول: أحمد قاسم (العراق)، الثاني: محمد الجعافرة (الأردن)، الثالث: أكرم قطيشات (الأردن)، الرابع: علي صلاح (العراق)، الخامس: طارق الحور (الأردن)، والسادس فراس طنطور (الأردن).- 171 سم: الأول: علاء المرزوق (الأردن)، الثاني: محمود محارب (الأردن)، الثالث: عمر العلاونة (الأردن)، الرابع أحمد عيسى (مصر).- فئة ماستر للطول المفتوح: الأول: صائب أمير (العراق)، والثاني: محمود الزعبي (الأردن).- فئة الشباب: الأول: مصطفى أحمد (العراق)، والثاني علي النتشة (العراق).فهيم: الأردن عضو لافتعلى صعيد متصل، أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي المصري د.عادل فهيم بتطور عمل ونتائج الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة كلمات، مشيرا إلى ان الاتحا عضو مميز ولافت على خريطة بطولات الاتحاد الدولي للعبة، مبديا اعتزازه بالأردن بلده الثاني، ومقلبا شريط ذكرياته في زيارته التي لا تحصى، ولقائه بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مناسبتين.وحول أهمية البطولة وإقامتها بالأردن، قال فهيم: "بطولة مستر يونيفرس بطولة عالمية، وقديما كانت بطولات العالم تسمى باسم يونيفرس، وعندما حاولنا الحصول على الاعتراف الأولمبي برياضتنا، كانت الردود تتعلق بعدم وجود بطولة عالم، مع ضرورة وجودها في كل اتحاد، لذا اتجهنا إلى استخدم مسمى بطولة العالم، ومن ثم قررنا استخدام الاسمين بطولة العالم ومستر يونيفيرس وكلاهما بطولات عالم، وحاليا هذه البطولة المقامة بالأردن إحدي أكبر بطولات الاتحاد الدولي".وزاد: "نظرا لأهمية البطولة على أجندة الاتحاد الدولي، أعطيناها بالغ الاهمية بحضور رئيس الاتحاد الدولي روفائيل سانتوغة، ورئيس لجنة الحكام جوس ماريا، وحكام دوليين عرب وأجانب، إلى جانب الحكام المؤهلين من قبل اتحاد اللعبة الأردني، ونشكر المجتهد الحكم الدولي طارق خليل، المتخصص في تنظيم البطولات العالمية، فقد وفر كافة أسباب النجاح التظيمي من حيث مكان الميزان، ومسرح البطولة في قاعة الأرينا، ما انعكس على المستوى المميز للأبطال العرب".من جانبه، أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات على أهمية الحدث العالمي، مشيدا بالمستوى التنافسي للبطولة، ومقدما التهنئة للأبطال الذين تنافسوا بروح رياضية وحدة تنافسية، للوصول إلى المراكز الأولى وبطاقات الاحتراف والجوائز المالية.وأشاد كلمات بالمستوى العالي لتنظيم البطولة من قبل خليل، داعيا الجماهير الأردنية وعشاق رياضة بناء الاجسام للاستمتاع بهذه الأجواء التنافسية، متوقعا أن يزداد الحضور الجماهيري في ختام البطولة اليوم، مع ترجيح نتائج لافتة للفريق الأردني في تحدي اللياقة الأردنية.وتميزت البطولة بمشاركة فعالة للحكام الأردنيين في هذه البطولة، بتواجد الحكم الدولي سليمان بهجت في عملية الميزان وفعاليات البطولة، والدوليين خليل سرور وبلال دويكات في تحكيم فعاليات البطولة، إلى جانب وجود الحكام المنتسبين في اختبارات عملية على هامش البطولة.