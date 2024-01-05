المرض يجتاح صفوف مانشستر سيتي.. وبوكيتينو يزيد الغموض حول جالاجر

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مدن - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن لاعب وسطه الإسباني رودري، قد يغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.سيبدأ مانشستر سيتي، حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأحد ضد هيديرسفيلد، لكن من غير المرجح أن يشارك اللاعب الدولي الإسباني بسبب موافقة النادي على منحه إجازة اضطرارية بسبب وفاة جدته.وأكد جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ""لقد توفيت جدته.. إنه في مدريد اليوم وغدا. آمل أن يعود للمباراة، لكن العائلة هي الأهم".وقد يكون رودري واحدا من عدد من نجوم الفريق الأول الذين ربما لن يكونوا متاحين مساء غد، حيث كشف جوارديولا أن "الحمى" اجتاحت فريقه.ويتعافي كل من ماثيوس نونيز، وسكوت كارسون، وبرناردو سيلفا، وكالفن فيليبس حاليا من المرض.ولم يتدرب فيليبس لمدة 5 أيام بعدما اشتد به المرض، واعترف جوارديولا بأن لاعبيه كانوا "يعانون".لكن يمكن لمشجعي مانشستر سيتي أن يتطلعوا قريبا إلى عودة الثلاثي الأساسي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وكيفن دي بروين.يونايتد يتطلع لضم لاعب إكوادوريأكدت تقارير صحفية أمس، أن مانشستر يونايتد، جاهز لخوض معركة مع منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم لاعب إكوادوري.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع اللاعب الإكوادوري أوسكار زامبرانو البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإكوادوري مع ناديه إل دي يو كيتو.لكن "ذا صن" تابعت أن مانشستر يونايتد، يواجه منافسة من ناديين إنجليزين للتعاقد مع زامبرانو، هما برايتون ولوتون تاون.وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد ينوي التحرك سريعا، لعدم إضاعة فرصة التعاقد مع اللاعب، خصوصا وأنه تلكأ قبل أعوام في مفاوضاته مع لاعب إكوادوري آخر هو مويسيس كايسيدو، قبل أن يقرر اللاعب الانتقال إلى برايتون.وسنحت الفرصة أمام مانشستر يونايتد، للتعاقد مع كايسيدو من إنديبندينتي ديل فالي مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط، لكن برايتون بدا أكثر جدية لخطخ خدمات اللاعب، الذي انتقل لاحقا في صفقة صخمة إلى تشيلسي مقابل 115 ملايين جنيه استرليني.ويبحث مانشستر يونايتد عن لاعب وسط جديد، في ظل عدم قدرة البرازيلي كاسيميرو على تقديم العروض ذاتها التي اعتاد تقديمها في السابق.بوكيتينو لا يضمن بقاء جالاجراعترف مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بأنه لا يستطيع ضمان بقاء قائد فريقه كونور جالاجر في النادي حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية.وأصبح جالاجر لاعبًا رئيسيًا في البلوز تحت قيادة الأرجنتيني هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في 19 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكن لاعب تشيلسي الشاب يعتبر من اللاعبين القلائل الذين يمكنهم مغادرة "ستامفورد بريدج" هذا الشهر.وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى رغبة توتنهام في الاستفادة من خدمات جالاجر الذي ينتهي عقده مع تشيلسي بعد 18 شهرا، ولا يمانع "البلوز" كسب مبلغ جيد من المال من خلال اللاعب.اضطر بوكيتينو إلى الرد على الأسئلة التي تدور حول مستقبل جالاجر، قبل مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بريستون.وقال بوكيتينو: نحن بحاجة للحديث عن أشياء كثيرة ولكن من الواضح أن كونور (لا يزال لديه) عقدًا معنا لمدة عام ونصف. لا شيء للإعلان عنه، النادي سعيد به، وهو سعيد هنا".ولكن عندما تم الضغط على بوكيتينو أكثر حول إمكانية رحيل جالاجر خلال نافذة الانتقالات الحالية، كان المدرب أكثر غموضًا، وأصر على أنه لا يستطيع حتى ضمان بقائه هو نفسه في النادي.وأضاف: "انظر، لا أستطيع أن أضمن أنني سأكون هنا غدًا! في كرة القدم، يمكن أن تحدث أشياء مختلفة. (هناك) قرارات بين النادي واللاعب. فقط اللاعب يمكنه ضمان البقاء. اللاعب أكثر من النادي لأن لديه سنة ونصف في عقده".وتابع: "يمكن لـه أن يقول.. سأكون هنا لأن عقدي يسمح لي بالتواجد هنا. الأمر يتعلق باتخاذ القرار الصحيح للنادي واللاعب والفريق".وفيما يتعلق بالتعاقدات المحتملة، قال بوكيتينو إنه سعيد بفريقه، لكنه يعمل مع مالكي النادي بشأن الصفقات المحتملة، وأردف: "نحن نتحدث دائمًا كل يوم ونقوم بتقييم الفريق. هناك بعض اللاعبين الذين نمتلكهم مثل أندريه سانتوس الذي عادوا من إعارته، نحن بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات".وواصل: "أعتقد أنني سعيد بالفريق الذي أملكه. نركز على محاولة استعادة الفريق الذي لدينا. نقوم بتقييم الأمور. إذا رأينا بعض الإمكانية (للتعاقد مع لاعبين) فربما يمكننا القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي (لم نتخذ) أي قرار".انتهاء موسم بيريسيتشاستبعد مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، أن يلعب أحد النجوم البارزة مرة أخرى مع فريقه.وأكد بوستيكوجلو، أن من المتوقع ألا يعود الكرواتي إيفان بيريسيتش إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي، بسبب الإصابة، ما يعني انه لن يلعب مباراة أخرى مع النادي الذي ينتهي عقده معه الصيف المقبل.وبدأ بيريسيتش الذي سيبلغ 35 عامًا الشهر المقبل، بشكل رائع تحت قيادة بوستيكوجلو، لكنه أصيب بعد ذلك بالرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال أيلول (سبتمبر).وتعهد اللاعب الكرواتي المخضرم بالعودة إلى الملاعب، قبل بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل، لكن بوستيكوجلو، أوضح بيريسيتش اللاعب لن يشارك مرة أخرى هذا الموسم.وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يلعب بيريسيتش مرة أخرى هذا الموسم، أجاب بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا. إنه يعمل بجد لكي أكون عادلاً مع إيفان، من الواضح أن لديه بعض الالتزامات مع المنتخب الوطني ويريد العودة في أقرب وقت ممكن. لقد كان خسارة كبيرة بالنسبة لنا".وأضاف: "اعتقدت هذا العام أنه سيكون مساهمًا مهمًا حقًا بسبب خبرته، ورأينا ذلك في المباريات القليلة الأولى بسبب الطريقة التي أثر بها على المباريات، ولكن نعم، لن يفعل ذلك.. ومن غير المرجح أن يلعب لنا مرة أخرى".وتعاقد توتنهام مع بيريسيتش في عهد المدرب أنتونيو كونتي صيف العام 2022 بعقد لمدة عامين، يتقاضى من خلاله اللاعب 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.المرشحون لجائزة لاعب الشهرأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن لائحة مكونة من 8 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة، عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.ويتقدم لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد القائمة، بعدما ساهم في فوز فريقه بـ4 مباريات خلال الشهر مقابل تعادلين، وسجل هدف الفوز الثمين في مرمى فولهام (4-3).وضمت القائمة أيضا لاعب وولفرهامبتون ماثيوس كونيا، الذي سجل خلال الشهر 3 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، ونجم وست هام يونايتد محمد قدوس الذي أحرز 4 أهداف.ويبرز أيضا لاعب كريستال بالاس مايكل أوليسيه العائد من الإصابة، والذي أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ونجم تشيلسي كول بالمر، الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفين.وترشح من بورنموث لاعبين، هما المدافع ماركوس سينيسي الذي أحرز هدفين وساهم في نظافة شباكه خلال 3 مباريات، والمهاجم دومينيك سولانكي الذي أحز 6 أهداف خلال الشهر.ويتواجد قائد توتنهام سون هيونج مين ضمن القائمة أيضا، بعدما أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.-(وكالات)