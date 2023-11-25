"المسرح السياسي" يجذب اهتمام الشارع الرياضي بعيدا عن المباريات

خالد تيسير العميري

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عمان – تسبب العدوان الغاشم الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية منذ نحو 46 يوما، إلى تراجع اهتمامات الشارع الرياضي المحلي في المتابعة الرياضية لمباريات فرقهم المفضلة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وكذلك شتى التظاهرات الرياضية المحلية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.ويحرص الكثير من المواطنين على التسمر خلف شاشات التلفاز، لمتابعة آخر التطورات حول الأحداث التي يشهدها قطاع غزة جراء تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة، فيما ينشغل آخرون في الخروج إلى الشارع للمشاركة في المظاهرات السلمية التضامنية التي تشهدها شوارع المملكة في مختلف المحافظات، تعبيرا عن حجم الدعم والتضامن مع الفلسطينيين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين والأطفال، والذي أفضى حتى الآن إلى ارتقاء أكثر من 13 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف مصاب ونحو 6 آلاف مفقود.وتسببت الأحداث الحالية في تراجع أعداد مرتادي المقاهي لحضور مباريات فرقهم في الدوريات الأوروبية ضمن أمسيات كروية، كانت تمثل عائدا جيدا لأصحاب المقاهي، حيث يقول صلاح السيد، مالك أحد المقاهي في منطقة عمان الشرقية لـ"الغد": "يعتصر الألم قلوبنا على ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة يوميا من ويلات الحرب، لقد تأثرت عائداتنا وتراجع أعداد مرتادي المقاهي، رغم أن هناك العديد من المباريات القوية التي أقيمت مؤخرا وكانت تشكل فرصة لنا من أجل تعويض حالة الفتور التي نعانيها في أيام سابقة من الموسم"، مؤكدا أن شاشات المقاهي أصبحت مسرحا لمتابعة الأحداث السياسية ومتابعة تطورات الحرب على أهلنا في غزة".وتقول اختصاصية علم النفس سمر سفاريني في حديثها الخاص لـ"الغد": "هناك تراجع ملحوظ على متابعة المهتمين بالرياضة سواء في حضور المباريات وجاهيا أو حتى بمشاهدتها عبر شاشات القنوات الرياضية؛ وذلك نتيجة الأحداث الدامية في غزة، فقد تحول انتباه الناس واهتمامهم بشكل كلي في الآونة الأخيرة نحو متابعة تطورات الحرب وتأثيراتها الإنسانية والسياسية المرتبطة فيها، وأصبحت الرياضة شيئا ثانويا لمعظم المهتمين بمتابعتها على اعتبارها وسيلة للترفيه؛ حيث لا وقت للتسلية والأرواح تزهق والدماء تسيل".وتابعت: "إن الأحداث الجارية في غزة طغت على الرأي العام واحتلت الأولوية الأهم بالنسبة للجمهور، فالبعض يشارك في النقاشات والتعبير عن آرائهم في مجالسهم الرياضية؛ والبعض الآخر يتضامن ويبحث عن وسائل لدعم المتضررين؛ فيما هناك آخرون تأثرت ممارسة حياتهم الطبيعية وأثرت الحرب ومتابعة الأخبار الدامية على تأدية وظائفهم ولجأوا إلى الحزن والإكتئاب وعدم الرغبة في عيش حياة سوية، وحملوا على عاتقهم هموم الحرب ووجع الضحايا، معتبرين أن النوم والطعام والفرح وتأدية الأعمال اليومية جرم وخيانة في حق أهل غزة".من جانبه، يقول مأمون عميرة أحد العاملين في مركز لتدريب اللياقة البدنية: "حرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، حولت إيقاع تدريباتنا في الجيم من الموسيقى الأجنبية الحماسية إلى الأغاني الوطنية الداعمة لصمود الفلسطينيين، كما تتصدر النشرات الإخبارية للقنوات الإعلامية حول رصدها للأحداث الدائرة في قطاع غزة، المشهد في تدريبات العديد من مرتادي مركز تدريب اللياقة البدنية، وفي حال تزامن وجودهم في الجيم مع كلمة للناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة، فإن الصمت يطبق على صالة التدريب للاستماع إلى كلمته، غير آبهين بمدى حاجتهم إلى إعادة عملية الإحماء بشكل جزئي لمواصلة التدريب، خوفا من تعرضهم للإصابة، خصوصا عند حمل الأوزان الثقيلة".وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب تجاه الرياضيين، يقول لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود: "خطوات متثاقلة نحو التدريب وحالة نفسية صعبة نعانيها نحن الرياضيين أسوة بالجماهير، الجرح كبير والمصاب جلل، هكذا هو حالنا اليوم، لا نملك لأهلنا في غزة إلا الدعاء، ومع ذلك نحاول دوما استثمار الميدان الرياضي لتوجيه رسائل الدعم والتضامن، وكشف التزييف وإيقاف محاولات الكيان الصهيوني نحو تغيير الحقيقة".وربما يكون المشهد الحالي في منصات التواصل الإجتماعي بأشكالها المختلفة غير مألوف للكثيرين، بعدما غابت المناكفات أيضا بين الجماهير، والتي كانت تسبق إنطلاقة المباريات المحلية والأوروبية أو تلك التي تبدأ مع صافرة نهاية المباراة، فأصبحت الأحداث الدائرة في طليعة اهتمامات الشارع الرياضي، وتحولت "المدونات" إلى رسائل دعم لصمود الفلسطينيين ودحض الروايات الإسرائيلية وإظهار الحقيقة.ويرى مراقبون، أن تراجع اهتمام الشارع الرياضي بمتابعة المباريات نتيجة المجازر المروعة التي ترتكبها اسرائيل، يدفع كثيرون لتكثيف متابعتهم لأحداث الحرب على غزة، بعيدا عن اهتماماتهم المعتادة في متابعة المباريات والترويح عن أنفسهم، مؤكدين أن الكثير منهم يشعر بالخجل لعروبته حال قرر الترفيه عن نفسه، وتناسي المذابح وحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأهل في قطاع غزة.