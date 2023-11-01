الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصاب" هنري يقود الوحدات لتخطي السلط وصدارة "المحترفين" مؤقتا

مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول اللحاق بالكرة أمام مراقبة مدافع السلط محمد زريقات -(تصوير: أمجد الطويل)
مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول اللحاق بالكرة أمام مراقبة مدافع السلط محمد زريقات -(تصوير: أمجد الطويل)
 عمان- واصل المهاجم العاجي في فريق الوحدات سيدريك هنري تسجيل الأهداف، وقاد فريقه لفوز ثمين على السلط بهدف ثمين، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، بالمباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي. اضافة اعلان
وسجل هنري الهدف الوحيد بعد مرور 31 دقيقة على زمن اللقاء، قبل أن يخرج مصابا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ليتشارك مع لاعب الحسين إربد محمود المرضي بصدارة الهدافين ولكل منهما 4 أهداف، فيما أحرز السلط هدفا غير شرعي في الوقت بدل الضائع من المباراة عبر البديل أنس الجبارات بداعي التسلل.
وشهدت المباراة حضور اللوحات الإعلانية الإلكترونية للمرة الأولى ببطولات المحترفين، والتي أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن إتمام عملية تركيبها في ملعبي ستاد عمان وستاد الحسن في إربد، بهدف جذب المزيد من الرعاة والمعلنين لبطولات المحترفين واستحقاقات المنتخبات الوطنية.
وصعد الوحدات لصدارة الترتيب بشكل مؤقت وبرصيده 16 نقطة. متقدما بفارق نقطة عن الحسين الذي سيواجه الأهلي بالجولة ذاتها، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق السلط عند 7 نقاط وفي المركز السابع.
الوحدات 1 السلط 0 
مثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير (أحمد سريوة)، مهند أبو طه (محمود زعترة)، صالح راتب (عامر جاموس)، محمد موالي (خالد عصام)، وسيدريك هنري (محمد عبد المطلب “بوغبا”).
المدير الفني: رشيد جابر. 
مثل السلط: قتيبة دعسان، عصام سميري (غيث المهيرات)، محمد زريقات، زيد جابر (أنس الجبارات)، عبد الله المناصرة، محمد مصطفى، خليل بني عطية، خالد العسولي (محمد الزعيرات)، محمد غانم (سيف البشابشة)، عبد الله ذيب (محمود جمال)، وعدي القرا.
المدير الفني: عماد خانكان. 
الحكام: محمد عرفة حكما للساحة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني محمد حمادة وإسراء مبيضين حكما رابعا.
الإنذارات: صالح راتب، خالد كردغلي وعبد الله الفاخوري (الوحدات). 
سيناريو الهدف 
- تبادل لاعبو فريق الوحدات الكرة بعد تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة، لتصل إلى فراس شلباية الذي رفعها من الجهة اليمنى أمام المهاجم سيدريك هنري، ليضعها الأخير من اللمسة الأولى بسقف المرمى (31).
فرص المباراة 
- رفع سميري كرة بالمقاس وجدت المدافع القادم من الخلف زريقات، إلا أن محاولته أصابت العارضة (5).
- استلم عبد المطلب كرة على حدود منطقة الجزاء سددها بدون تركيز فوق المرمى (61).
- سدد أبو طه كرة متقنة التقطها دعسان بأحضانه دون معاناة (70).
- رفع شلباية كرة قابلها سمير برأسه تصدى لها حارس السلط بنجاح (81).
- سدد القرا كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لم تعرف طريق المرمى (82).
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