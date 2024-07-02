 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المصارعة الأردنية.. رقم صعب على المستويين الفني والتنظيمي

رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة يقف إلى جانب عضوي مجلس الإدارة على هامش ختام بطولة آسيا - (من المصدر)
رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة يقف إلى جانب عضوي مجلس الإدارة على هامش ختام بطولة آسيا - (من المصدر)
عمان – يرى رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة، ان الأردن بات الوجهة الأولى للمصارعة في منطقة الشرق الأوسط، بعد النجاح الكبير في تنظيم البطولات، والتي كان آخرها بطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما.اضافة اعلان
واستضاف الأردن مؤخرا بطولة آسيا للمصارعة الرومانية والحرة والسيدات للفئتين تحت 17 و23 عاما خلال الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) الماضي، بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة، لينال عبارات الثناء والإشادة من المجتمع الدولي على التنظيم المثالي للبطولة القارية.
ويؤكد العواملة أن الأردن أصبح الرقم الصعب في تنظيم البطولات، مشيرا: "النجاحات التنظيمية المتتالية تعزز من موقفنا أمام الاتحاد الدولي ومجتمع الرياضة في الحصول على شرف تنظيم المزيد من البطولات والتأكيد على استدامة تطوير رياضة المصارعة".
ويتابع: "منذ اللحظات الأولى لختام بطولة آسيا، بدأنا التحضير لاستضافة بطولة العالم تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل، وهي حدث كبير، وثقتنا كبيرة بلاعبينا على تقديم مستويات كبيرة في حدث نوعي للرياضة الأردنية، ونحن قادرون على إنجاح هذه البطولات وضمن أعلى المستويات".
ولم يخف العواملة في حديثه لـ"الغد"، سعادته بالمكتسبات الفنية المتحققة للاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة القارية، بقوله: "لو نظرنا سريعا إلى طبيعة المشاركة قبل عامين واليوم، نلمس تحسنا ملحوظا، المصارعة تحتاج إلى نفس طويل وصبر، وأداء اللاعبين يسير في وتيرة تصاعدية، وأثبتنا أن اللاعب الأردني ليس محطة عبور أو رقما سهلا، والمشاركة الأخيرة تمنحنا مؤشرات بتطور المستوى الفني".
وأتم حديثه بالقول: "لم تكن الميداليات هدفا لنا في المرحلة الحالية، رغم أننا كنا قريبين من الفوز بميدالية آسيوية في مختلف الأوزان، ونؤكد أن الهدف الفني تحقق وأننا على المسار الصحيح لتطوير اللعبة من الجوانب كافة".
قطيشات: مستمرون في الدعم
في المقابل، يقول م. عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي: "هناك تطور واضح في المستوى الفني للاعبين، لكننا نطمح اليوم بالوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة واعتلاء منصات التتويج، لدينا 5 لاعبين نافسوا على ميداليات برونزية ولم يكتب لهم تحقيق أي منها في بطولة آسيا الأخيرة، لكننا راضون عن الأداء، ومستمرون بتقديم الدعم للاعبين والمدربين لبلوغ منصات التتويج الآسيوية".
وأضاف: "بطولة آسيا تعد بمثابة المرآة التي تجذب اهتمام الإعلام العالمي للوقوف على وضع رياضة المصارعة في الأردن، كما أن توالي تنظيم هذه البطولات يعزز دخل الإتحاد، ومستمرون في السير على هذا النهج لزيادة القاعدة أيضا".
وأكمل: "تنظيم البطولة كان مثاليا، نشكر دعم سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية لرياضة المصارعة وشركاء النجاح من اللجنة الأولمبية ومديرية الأمن العام وشركة زين وكوادر الاتحاد وممثلي وسائل الإعلام كافة"، مشددا أن اكتساب خبرات تنظيم البطولات يفتح الباب أمام الشباب الأردني ويكونون جزءا من منظومة عمل تنظيم البطولات في مختلف المحافل الدولية.  
المرافي: راضون عن الأداء
من ناحيته، أبدى مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، رمزي المرافي، رضاه التام عن شكل الأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الأخيرة، مؤكدا تصاعد مؤشرات التطور الفني للاعبين.
وأضاف: "كنا ننافس على الميداليات في مختلف الأوزان، رغم أن لاعبينا شاركوا في أوزان أقل من فئتهم العمرية، لكن التطور الفني يبدو واضحا مع سيرنا على الطريق الصحيح. راضون في الجهاز التدريبي عن أداء اللاعبين، ونحتاج وقتا قصيرا للصعود إلى منصات التتويج".
واستطرد: "محظوظون اليوم بوجود مجلس إدارة اتحاد احترافي، يغلب مصلحة اللعبة على كل شيء ويمتلك غيرة كبيرة على اللعبة"، مؤكدا أن الأردن أصبح مركز استقطاب ووجهة مثالية لاستضافة البطولات العربية والآسيوية والعالمية.
أبو طبيخ: بدأنا بقطف الثمار
أما مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، فأكد أن الأردن بدأ بقطف ثمار انعكاسات توالي استضافاته للبطولات القارية والعالمية.
ويشير أبو طبيخ: "نلمس اليوم تطورا واضحا في أداء لاعبينا عن الشكل الذي كانوا عليه في العامين الماضيين بخروج سريع من الأدوار الأولى، لكننا اليوم نبرهن أن اللعبة تسير على الطريق الصحيح بعدما نافس لاعبونا على الميداليات عن جدارة واستحقاق بعد فوزهم على نخبة من اللاعبين على مستوى القارة".
ويتابع: "اهتمام الاتحاد باللعبة نقطف ثماره اليوم، كما أن الاستضافات القارية ترفع من شعبية اللعبة وتجذب الجمهور، ويلعب الإعلام دورا كبيرا في تعزيز ذلك".
القيسي: خطواتنا ثابتة
إلى ذلك، يشعر مدرب المنتخب الوطني للسيدات، رائد القيسي، بالرضا التام عن أداء اللاعبات في بطولة آسيا المنقضية، مؤكدا سيرهن بخطوات ثابتة نحو اعتلاء منصات التتويج.
ويقول: "العمر التدريبي للاعباتنا لم يتجاوز عاما ونصف العام، وظهورهن اليوم بهذا الشكل في البطولة الآسيوية يمنحنا الحافز في الجهاز التدريبي لمواصلة العمل نحو اعتلاء منصات التتويج"، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير لاتحاد المصارعة.
وأتم: "تفوقنا على أنفسنا، والروح المعنوية للاعباتنا في أعلى مستوياتها، نتطلع اليوم لديمومة المشاركة في البطولات المتاحة سعيا لتعزيز خبرات لاعباتنا واكتساب خبرات اللعب والاحتكاك على البساط". 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

17 لاعبا ولاعبة يمثلون "المصارعة" في البطولة العربية بالجزائر

منذ 60 دقيقة
من منافسات دوري حارتنا -(من المصدر)

انطلاق دوري "حارتنا" وسط تنافس كبير بين فرق الأشبال والبراعم

منذ1 ساعة
الحارس السابق لمرمى المنتخب الوطني عامر شفيع - ( أرشيفية)

179 مباراة دولية لم تشفع لشفيع.. هل من تفسير؟

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى -(من المصدر)

التايكواندو الأردنية.. مدرسة متطورة تلفت انتباه المنتخبات العالمية

منذ2 ساعة
لاعب فيلادلفيا فادي قرمش في طريقه للتسجيل بسلة أرابيلا -(تصوير: أمجد الطويل)

أرابيلا وبيلا يهزمان فيلادلفيا وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

منذ2 ساعة
من منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي - (أرشيفية)

أندية "الأولى" تواصل حراكها لتحقيق مطالبها

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ3 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 