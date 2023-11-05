الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة الشاطئية".. تطلعات لبناء قاعدة محلية مع ترشيحات اعتمادها أولمبيا

1699178990724285500
مواجهة سابقة بين لاعبين في إحدى بطولات المصارعة الشاطئية - (من المصدر)
عمان – يسعى اتحاد المصارعة، إلى بناء قاعدة للعبة المصارعة الشاطئية في الأردن واستضافة إحدى البطولات المزمع إقامتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار المساعي لبناء "نواة" فريق محلي منافس، خاصة وأنها باتت اليوم من الألعاب المرشحة للاعتماد الأولمبي في دورتي لوس أنجلوس 2028 وأستراليا 2032.اضافة اعلان
وكان رئيس اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، دراستهم ملف استضافة إحدى بطولات المصارعة الشاطئية، وأن يكون للأردن حضورا مميزا فيها من خلال بناء قاعدة متينة لها، تعتمد في جوهرها على عدد من اللاعبين الشباب.
ويقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي وأحد نجوم المصارعة السابقين صالح زريقات في حديثه لـ (الغد): "تعتمد المصارعة الشاطئية على فئة الحرة وبأربعة أوزان لمختلف الفئات، وتلعب منافساتها على التراب بعيدا عن اللعب على الأبسطة". 
وحول قاعدة اللاعبين التي ستشكل العمود الفقري للعبة في الأردن، يشير زريقات: "سأكون صريحا، قد يسير اعتماد اتحاد اللعبة المحلي على المصارعين الحاليين في ظل ضعف القاعدة بمختلف مستوياتها، على أن يكون هناك خططا استراتيجية للارتقاء باللعبة وبناء قاعدة لها"، مشددا على أن اتحاد المصارعة يبذل جهودا حثيثة لإعادة اللعبة إلى خريطة المنافسة على المستويات كافة.  
وفيما يتعلق بصعوبات اللعبة المستحدثة التي يصل عمرها لنحو 15 عاما، يقول: "هناك صعوبات على مستوى الظروف الجوية، سواء درجات الحرارة العالية أو حتى برودة الأجواء، فاللعب على الرمال يتطلب لبس شورت وأن يكون اللاعب حافي القدمين، بينما اللعب على البساط يختلف من خلال ارتداء اللاعب على البساط، لباسا مؤلفا من المايوه والحذاء"، مشددا على أن لعبة المصارعة الشاطئية لا تحتوي على مخاطر كبيرة مع وجود قوانين خاصة لها.
ويؤكد زريقات، أن "المصارعة الشاطئية" باتت تحظى بانتشار متفاوت في مصر والسعودية وغيرها من دول شرق آسيا والقارة الأوروبية، لافتا، إلى أن اتساع رقعة انتشارها يعتمد على جودة اللاعبين من دولة إلى أخرى وحجم القاعدة.
وينص قانون لعبة المصارعة الشاطئية، على أن اللاعب الذي يجلب أي جزء من جسم اللاعب الخصم على الأرض - عدا اليدين - أو يخرج أي جزء من جسم اللاعب المنافس خارج "الزون" أو يقوم منافسه بفعل مخالف، يكسبه نقطة واحدة، مع تأكيد أن المهاجم فقط يمكنه وضع ركبته على الأرض عندما يقوم بالحركة، وتنتهي الحركة بوقوع اللاعب المنافس على الأرض.
ويحصل اللاعب على ثلاث نقاط، إذا جلب منافسه على ظهره نتيجة حركة خاطفة، فيما تبلغ مدة اللقاء ثلاث دقائق "جولة واحدة"، وينتهي اللقاء عندما يحصل أي لاعب على 3 نقاط، وفي حال انتهى زمن اللقاء بالتعادل، يتم الاحتكام إلى ثلاثة ضوابط، وهي: آخر نقطة تم تسجيلها واللاعب الأقل وزنا والرقم الأقل المسحوب أثناء القرعة.
ويحظر على اللاعبين القيام بحركات غير أخلاقية خلال المواجهة، وأبرزها، العض واللكم والركل واصطياد العين أو الأذن أو الأنف وشد الشعر أو وضع مواد دهنية وزلقة على الجلد أو التظاهر بالإصابة، ووفقا للمادة 18 من القسم الخامس للمخالفات الفنية، فإن الحكم الرئيسي "المركزي" يمتلك حق استبعاد اللاعب المخالف من المباراة أو البطولة حال ارتكابه أيا من المخالفات السابقة، والتي تشكل انتهاكا لمدونة أخلاقيات المصارعة العالمية بطريقة غير رياضية.
ولا يمكن لأي فرد من منظومة اللعبة، رفع النزاعات إلى المحكمة المدنية، ويتم تسوية الخلاف من قبل لجنة مصارعة الشاطئ، وهي هيئة الاستئناف، وحال لم يتم التوصل إلى تسوية، يحق للأطراف المتنازعة رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في سويسرا، على نفقتهم الخاصة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699181652684397700

الفيصلي ينشد الثأر وتحسين صورته أمام السد

منذ1 ساعة
1699190158604758700

12 ميدالية ملونة لمنتخب اللياقة البدنية في بطولة العالم

منذ1 ساعة
1699178990804285700

الوحدات ينهي تحضيراته لمواجهة الكهرباء العراقي آسيويا

منذ1 ساعة
-2008846905

قطار "سلة الناشئين" ينطلق اليوم بمشاركة قياسية للأندية

منذ1 ساعة
1699176390064170400

مواجهة سهلة لعمان أمام البتراء بـ"يد السيدات" اليوم

منذ1 ساعة
1699178990924286100

3 صالات رياضية تستضيف تدريبات المشاركين بكأس الرئيس للتايكواندو

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 