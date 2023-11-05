"المصارعة الشاطئية".. تطلعات لبناء قاعدة محلية مع ترشيحات اعتمادها أولمبيا

خالد تيسير العميري

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عمان – يسعى اتحاد المصارعة، إلى بناء قاعدة للعبة المصارعة الشاطئية في الأردن واستضافة إحدى البطولات المزمع إقامتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار المساعي لبناء "نواة" فريق محلي منافس، خاصة وأنها باتت اليوم من الألعاب المرشحة للاعتماد الأولمبي في دورتي لوس أنجلوس 2028 وأستراليا 2032.وكان رئيس اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، دراستهم ملف استضافة إحدى بطولات المصارعة الشاطئية، وأن يكون للأردن حضورا مميزا فيها من خلال بناء قاعدة متينة لها، تعتمد في جوهرها على عدد من اللاعبين الشباب.ويقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي وأحد نجوم المصارعة السابقين صالح زريقات في حديثه لـ (الغد): "تعتمد المصارعة الشاطئية على فئة الحرة وبأربعة أوزان لمختلف الفئات، وتلعب منافساتها على التراب بعيدا عن اللعب على الأبسطة".وحول قاعدة اللاعبين التي ستشكل العمود الفقري للعبة في الأردن، يشير زريقات: "سأكون صريحا، قد يسير اعتماد اتحاد اللعبة المحلي على المصارعين الحاليين في ظل ضعف القاعدة بمختلف مستوياتها، على أن يكون هناك خططا استراتيجية للارتقاء باللعبة وبناء قاعدة لها"، مشددا على أن اتحاد المصارعة يبذل جهودا حثيثة لإعادة اللعبة إلى خريطة المنافسة على المستويات كافة.وفيما يتعلق بصعوبات اللعبة المستحدثة التي يصل عمرها لنحو 15 عاما، يقول: "هناك صعوبات على مستوى الظروف الجوية، سواء درجات الحرارة العالية أو حتى برودة الأجواء، فاللعب على الرمال يتطلب لبس شورت وأن يكون اللاعب حافي القدمين، بينما اللعب على البساط يختلف من خلال ارتداء اللاعب على البساط، لباسا مؤلفا من المايوه والحذاء"، مشددا على أن لعبة المصارعة الشاطئية لا تحتوي على مخاطر كبيرة مع وجود قوانين خاصة لها.ويؤكد زريقات، أن "المصارعة الشاطئية" باتت تحظى بانتشار متفاوت في مصر والسعودية وغيرها من دول شرق آسيا والقارة الأوروبية، لافتا، إلى أن اتساع رقعة انتشارها يعتمد على جودة اللاعبين من دولة إلى أخرى وحجم القاعدة.وينص قانون لعبة المصارعة الشاطئية، على أن اللاعب الذي يجلب أي جزء من جسم اللاعب الخصم على الأرض - عدا اليدين - أو يخرج أي جزء من جسم اللاعب المنافس خارج "الزون" أو يقوم منافسه بفعل مخالف، يكسبه نقطة واحدة، مع تأكيد أن المهاجم فقط يمكنه وضع ركبته على الأرض عندما يقوم بالحركة، وتنتهي الحركة بوقوع اللاعب المنافس على الأرض.ويحصل اللاعب على ثلاث نقاط، إذا جلب منافسه على ظهره نتيجة حركة خاطفة، فيما تبلغ مدة اللقاء ثلاث دقائق "جولة واحدة"، وينتهي اللقاء عندما يحصل أي لاعب على 3 نقاط، وفي حال انتهى زمن اللقاء بالتعادل، يتم الاحتكام إلى ثلاثة ضوابط، وهي: آخر نقطة تم تسجيلها واللاعب الأقل وزنا والرقم الأقل المسحوب أثناء القرعة.ويحظر على اللاعبين القيام بحركات غير أخلاقية خلال المواجهة، وأبرزها، العض واللكم والركل واصطياد العين أو الأذن أو الأنف وشد الشعر أو وضع مواد دهنية وزلقة على الجلد أو التظاهر بالإصابة، ووفقا للمادة 18 من القسم الخامس للمخالفات الفنية، فإن الحكم الرئيسي "المركزي" يمتلك حق استبعاد اللاعب المخالف من المباراة أو البطولة حال ارتكابه أيا من المخالفات السابقة، والتي تشكل انتهاكا لمدونة أخلاقيات المصارعة العالمية بطريقة غير رياضية.ولا يمكن لأي فرد من منظومة اللعبة، رفع النزاعات إلى المحكمة المدنية، ويتم تسوية الخلاف من قبل لجنة مصارعة الشاطئ، وهي هيئة الاستئناف، وحال لم يتم التوصل إلى تسوية، يحق للأطراف المتنازعة رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في سويسرا، على نفقتهم الخاصة.