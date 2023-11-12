"المصارعة" يبحث عن مشاركات نوعية في البطولات الآسيوية

خالد تيسير العميري

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يواصل اتحاد المصارعة، صياغة الخطوط العريضة لأجندته الرسمية للعام الجديد 2024، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة بهدف المصادقة عليها واعتمادها، وتتضمن مشاركات نوعية للمنتخبات الوطنية على المستويين الآسيوي والعالمي.ويقول نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م.عبدالله قطيشات في حديثه لـ"الغد": "نمتلك أهدافا واضحة في إعداد وبرمجة خطتنا للعام الجديد، هناك مشاركات آسيوية نوعية لمختلف الفئات العمرية، وسنرصد معها مكافآت مجزية للاعبين أصحاب الميداليات والنتائج في البطولات القارية، بهدف تحفيزهم".وحول المشاركة المرتقبة للمنتخب الوطني للرجال في المصارعة الحرة والرومانية بمنافسات البطولة العربية التي تحتضنها العراق نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، أشار: "لدينا أهداف معينة، وستكون نتائج مشاركتنا في البطولة معيارا لتحديد شكل المرحلة المقبلة على صعيد مشاركات منتخبات الرجال"، مشددا على سعيهم للاستثمار بالفئات العمرية وبناء قاعدة متينة تحصد نتائجها خلال السنوات المقبلة.ولم يخف قطيشات، قيامهم بإنجاز برنامج لدعم الأندية والمراكز التي تهتم ببناء لعبة المصارعة، مشيرا: "برنامجنا الجديد لدعم الأندية والمراكز سيكون مرهونا باعتبارات مخرجات كل ناد ومركز وقياس مدى فاعليته في اللعبة، بحيث سيكون الدعم متساويا في الجهد المبذول ولن يكون متساويا في الجانب المادي".وأضاف: "نسعى إلى توسيع قاعدة المصارعة النسوية، وهناك مشروع رياضي خاص في المحافظات والمخيمات، سيوفر أماكن ملائمة أمام الفتيات للتدريب تحت إشراف مدربينا وضمن منهاج علمي مدروس، سيبدأ المشروع بالمصارعة وسيتمد إلى رياضات أخرى لزيادة القاعدة النسوية في مختلف الرياضات".وفيما يتعلق بالجولات التي ينظمها الاتحاد المحلي ضمن دوري المصارعة لمختلف الفئات العمرية، يقول: "نحرص على عمل جولة لكل فئة عمرية خلال فترة زمنية فاصلة لا تتجاوز الأسبوعين، نريد زيادة الاحتكاك للاعبين والوقوف على جاهزية الأفضل منهم، تمهيدا لرفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الناشئة".إلى ذلك، يرأس رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، وفد المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية والسيدات، والذي سيقيم معسكرا تدريبيا في رومانيا ويمتد حتى نهاية الشهر الحالي، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين.