 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يختتم مشاركته الآسيوية ويتأهب لـ"عربية الجزائر"

لاعب المنتخب الوطني للمصارعة عبدالكريم أبودعيج خلال لقاءات أمس -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للمصارعة عبدالكريم أبودعيج خلال لقاءات أمس -(من المصدر)
عمان – اختتمت أمس منافسات بطولة آسيا للمصارعة (الرومانية والحرة والسيدات) للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي أقيمت منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 20 دولة.اضافة اعلان
ولم ينجح لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما، أورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم) وأرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم) بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي، في تحقيق أي ميدالية للأردن باليوم الختامي للبطولة، وذلك بعد مغادرتهم من دور التصفيات التأهيلية.
وجاءت المشاركة العربية متواضعة في البطولة الآسيوية، بعدما نجح السوري أسد الدين اسطا في التتويج بميدالية برونزية ضمن منافسات المصارعة الرومانية تحت 60 كغم عن فئة المصارعة الرومانية.
وحظيت البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة في بطولة آسيا، وهي الأردن وقيرغستان واليمن وأوزبكستان وتايبيه الصينية وتركمانستان وطاجكستان وسورية وسيرلانكا وسنغافورة وفلسطين ومنغوليا والسعودية وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان والعراق وإيران والهند والصين.
إلى ذلك، يتأهب المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة العربية بالجزائر (حرة ورومانية وسيدات) للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 تموز "يوليو" المقبل.
وينتظر أن يكون الحكمان خالد المصري وسميح جمعة قد غادرا في وقت متأخر من أمس، على أن يتبعهما المدربون يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي ورائد القيسي والمعالجة عرين الخريشا، إلى جانب 18 لاعبا، وهم عن فئة الروماني تحت 15 عاما، أوس سميح وسند ناغوج وعبدالله داود وآدم وجيه ونبيل شلباية، وعن فئة الروماني تحت 20 عاما، أحمد خالد وصهيب الحسنات وأحمد الحمايدة وعمر دراغمة ومعتصم الكساسبة. وعن فئة المصارعة الحرة تحت 15 عاما، عمر اسحاق وحمزة نفش ومحمد ريان وعبدالرحمن المرافي وحمزة جعفر، وعن فئة تحت 20 عاما، صهيب المرافي وعبدالله مكون وسند البيطار.
وتحظى البطولة العربية بمشاركة 165 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول، هي: تونس ومصر وسورية وقطر والسعودية وفلسطين والجزائر إلى جانب الأردن، كما يتواجد 69 مرافقا للوفود المشاركة من حكام ومدربين وإداريين، بإجمالي 234 مشاركا.
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