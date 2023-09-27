الأربعاء 27 أيلول 2023
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"المصارعة" يختتم مشاركته في بطولة العالم

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العواملة وقطيشات إلى جانب رئيس الاتحاد الهنغاري بيتر باكسا والبطل الأولمبي تاماس لورينتش – (من المصدر)
عمان – أنهى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، مشاركته في بطولة العالم للرجال، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة الصربية بلغراد، وسط مشاركة واسعة.
ولم ينجح اللاعبان سلطان علي ضامن (87 كغم) وعبدالفتاح سعادة (77 كغم) في التأهل عن أوزانهما بالدور الأول من منافسات المصارعة الرومانية تحت قيادة المدرب يحيى أبو طبيخ، فيما غاب لاعبا المصارعة الحرة أرزو شاميل (86 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (92 كغم) عن المشاركة بمنافسات المصارعة الحرة تحت قيادة المدرب رمزي المرافي، بسبب تأخر إصدار تأشيرات السفر لهم.اضافة اعلان
ويرأس الوفد الأردني المشارك، م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد م.عبدالله قطيشات، واللاعب الأسبق صالح زريقات، حيث عقد ممثلو اتحاد المصارعة اجتماعات مكثفة مع رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش وبحضور عدد من مسؤولي التطوير في الاتحاد الدولي، لبحث سبل التعاون والإرتقاء باللعبة.
كما بحث العواملة وقطيشات مع ممثلي الاتحادات، الصربي والكرواتي والروماني والهنغاري، إمكانية ترتيب برامج تبادل بين الاتحادات الأهلية في المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراتهم، لضمان مشاركات كبيرة وناجحة للاعبي المنتخب الوطني في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
وأكد الناطق الإعلامي م.عبدالله قطيشات في حديثه لـ(الغد)، على وجود اهتمام من الاتحادين الروماني والجورجي لعمل معسكرات مشتركة مع لاعبي المنتخب الوطني في المصارعة الحرة والرومانية، لافتا إلى حرصهم أيضا على إقامة دورات تعايش للمدربين الوطنيين لصقل خبراتهم.
ولم يخف قطيشات أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات والاجتماعات الدولية، بقوله: "الزيارة كانت مهمة من أجل عقد الاجتماعات واستمرار الظهور في البطولات العالمية، سعيا للبناء على النجاحات المتحققة من الاستضافات المحلية الأخيرة".  وكان اتحاد المصارعة قد استضاف بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي ، قبل أن يأخذ على عاتقه استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في وقت قياسي، لينجح بترك انطباعات ايجابية تتوافق مع المعايير المتبعة لدى المجتمع الدولي للعبة. 
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