الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يختتم مشاركته في "منتدى باريس"

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رئيسة لجنة المرأة د.رهام الزغير تتحدث على هامش منتدى باريس للمصارعة - (من المصدر)
عمان – شاركت عضو اتحاد المصارعة ورئيسة لجنة المرأة د. رهام الزغير، في المنتدى العالمي للمصارعة النسوية، الذي اختتم مؤخرا في العاصمة "باريس".
وشهد المنتدى "ورشات العمل"، الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصارعة، مناقشة دور المرأة في تعزيز لغة التشارك وبحث آلية تعزيز سبل التعاون بين الجنسين.اضافة اعلان
ويأتي المنتدى العالمي لتكثيف الجهود بين الاتحاد الدولي والاتحادات الأهلية العاملة في الدول كافة، سعيا لتعزيز دور المرأة في لعبة المصارعة، وتمثيلها في البطولات الدولية والعالمية والمشاركة الفاعلة لها.
كما بارك اتحاد المصارعة ترقية الحكمين زين كريشان وتسنيم داوود من "المحلي" إلى الدرجة الثالثة الدولية، وذلك على هامش مشاركتهم في إدارة نزالات البطولة العربية للمنتخبات، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد.
وقال اتحاد المصارعة في منشور له عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تهدي أسرة اتحاد المصارعة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لكل من الزميلين زين كريشان وتسنيم داوود بمناسبة ترقيتهما من الحكم المحلي إلى الدرجة الثالثة الدولية"، معربا عن تمنياته لهما بالمزيد من التقدم والنجاح. إلى ذلك، تقام بطولة آسيا للرجال في الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في قيرغستان، وتتبعها بطولة آسيا التأهيلية بالمكان نفسه، في الفترة 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتين إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، وهي جولات حاسمة لتأهيل اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.
كما يبذل اتحاد المصارعة جهودا حثيثة لاستضافة معسكر تدريبي مشترك مع لاعبي منتخبات أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا للفئتين تحت 15 و17 عاما في نيسان (أبريل) المقبل، سعيا لتنشيط الفئات العمرية وإكساب اللاعبين خبرات الاحتكاك.
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