السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يخوض معسكرا وبطولتين في بلغاريا

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بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية التي تخوض معسكر بلغاريا - (من المصدر)
عمان – يقيم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية معسكرا تدريبيا في بلغاريا، يمتد حتى 10 من آذار (مارس) المقبل، وذلك بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل الشروع في سباق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.اضافة اعلان
ويضم وفد المنتخب الوطني للمصارعة، كلا من: المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب سلطان علي ضامن (وزن تحت 87 كغم – روماني)، والمدرب رمزي المرافي واللاعب آرزو شاميل (وزن تحت 86 كغم – حرة)، حيث تحتضن صوفيا فعاليات معسكر المصارعة الرومانية ويعقبه المشاركة في بطولة "نيكولاي بتروف" الدولية، فيما تستضيف مدينة ساموكوف معسكر المصارعة الحرة ويعقبها تنظيم بطولة "دان كولوف" الدولية.
ويقول المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "أخضعنا اللاعبين لتدريبات صباحية ومسائية على مدار الشهرين الماضيين – بإشراف الطاقم التدريبي المختص - بهدف رفع جاهزيتهما، واخترنا معسكر بلغاريا لتحضير اللاعبين بصورة قوية نحو سباق التأهل الأولمبي، خصوصا وأن بلغاريا من البلدان المتطورة على مستوى اللعبة وتنظيم المعسكرات الاحترافية، كما أنها تستقطب نخبة من لاعبي الدول القوية في المصارعة الحرة والرومانية، لذلك أعتقد أنها فرصة جيدة للاعبينا من أجل زيادة الاحتكاك وتعزيز خبرة التعامل على البساط".
واختتم أبو طبيخ حديثه بالقول: "نأمل في أن يحقق اللاعبان نتائج إيجابية في البطولتين الدوليتين مع ختام معسكرهما، وذلك للحصول على مؤشرات حقيقية حول ما يمكنهما تحقيقه في المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن المعسكر يشكل أيضا فرصة إضافية للاعبين من أجل معرفة موقعهما على خريطة المنافسة القارية.
وستقام بطولة آسيا للرجال في الفترة من 11 إلى 16 من نيسان (أبريل) المقبل في قيرغستان، وتتبعها بطولة آسيا التأهيلية بالمكان نفسه، في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتان إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، والتي ستكون نتائجها حاسمة في مشاركة المنتخب الوطني بتصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
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