"المصارعة" يرفع وتيرة تحضيراته تأهبا لبطولة آسيا

خالد تيسير العميري

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عمان – يواصل لاعبو المنتخبات الوطنية للمصارعة تدريباتهم البدنية والتكتيكية، تأهبا لخوض منافسات بطولة آسيا للمصارعة (الحرة والرومانية والسيدات) تحت 17 و23 عاما، والتي تستضيفها الأردن بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.ويخوض المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 17 عاما معسكرا مشتركا مع لاعبي منتخب أذربيجان في العاصمة "باكو" يمتد حتى 17 من الشهر الحالي، ويضم المدرب إبراهيم عرعر والمعالجة سفيتلانا، واللاعبين: سند ناغوج (وزن تحت 45 كغم) وعمرو أبو رميله (وزن تحت 48 كغم) وأحمد ماهر وآدم وجية (وزن تحت 51 كغم) ومعتز الحروب (وزن تحت 55 كغم) وعلي أبو نصير (وزن تحت 60 كغم) وزيد ناغوج (وزن تحت 65 كغم) وأحمد الحمايدة وسلطان عادل (وزن تحت 71 كغم).ويقول المدرب إبراهيم عرعر في معرض رده على استفسارات "الغد": "يخضع اللاعبون لحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية في المعسكر التدريبي باليوم الواحد، ونركز على تنظيم نفس اللاعبين وإدخالهم في أجواء المنافسة وتطبيق خطط اللعب، كما أن هناك عددا جيدا من اللاعبين في مختلف أوزان اللعب، وأؤكد أن المعسكر يحقق أهدافه".في المقابل، تخوض لاعبات المنتخب الوطني للسيدات معسكرا تدريبيا في تونس تحت قيادة المدرب رائد القيسي، ويضم اللاعبات عن فئة السيدات تحت 23 عاما: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم) وسدين القريني (وزن تحت 62 كغم) وبلقيس صايل (وزن تحت 65 كغم)، وعن فئة السيدات تحت 17 عاما: ليان السكر (وزن تحت 53 كغم) ومايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم) ومايا اسحاقات (وزن تحت 61 كغم) وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم).وينتظر أن يباشر لاعبو المنتخبات الوطنية للمصارعة الحرة تحت 23 و17 عاما والمصارعة الرومانية تحت 23 عاما تدريباتهم الفنية والبدنية في المعسكر الداخلي المشترك مع لاعبي المنتخب المصري، الذين يصلون في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة عمان للشروع في المعسكر التدريبي المشترك. وهم عن فئة المصارعة الرومانية تحت 23 عاما بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ، اللاعبون: أرزو شاميل (وزن تحت 82 كغم) ويحيى أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم) ومعتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم).وعن فئة المصارعة الحرة تحت 23 عاما: صهيب رمزي المرافي (وزن تحت 57 كغم) وأرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، وعن فئة الحرة تحت 17 عاما: عمر اسحاق السرطاوي (وزن تحت 45 كغم) ومحمد اسحاق السرطاوي (وزن تحت 52 كغم) وعبدالرحمن هاني المرافي (وزن تحت 60 كغم) وهاشم شابسوغ (وزن تحت 70 كغم) بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.