الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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"المصارعة" ينظم 3 جولات من الدوري المحلي

من المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني في بطولة جيدنسك ببولندا - (من المصدر)
من المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني في بطولة جيدنسك ببولندا - (من المصدر)
عمان – كشف اتحاد المصارعة عن تنظيم ثلاث جولات جديدة من دوري المصارعة للموسم الحالي 2023، بمشاركة أندية ومراكز المصارعة الحرة والرومانية.
وينظم الاتحاد بطولة السيدات للفئات كافة في السادس من تشرين الأول "أكتوبر" الحالي، ثم يقيم بطولة المملكة للناشئين تحت 17 سنة على مدار يومي 13 و14 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتقام الجولة الثالثة من دوري المصارعة يومي 20 و21 من الشهر الحالي، من خلال تنظيم بطولة المملكة لفئة تحت 15 عاما، وذلك في إطار مساعي الاتحاد لتطوير اللعبة والبناء على النجاحات المتحققة من الاستضافات المحلية الأخيرة، أبرزها بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي وبطولة العالم تحت 20 عاما.
إلى ذلك، أحرز لاعب المنتخب الوطني علي أبو نصير، الميدالية البرونزية في بطولة "جيدنسك"، التي حظيت بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين يمثلون دول، ألمانيا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج وأوكرانيا وبولندا، وذلك على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني في العاصمة البولندية وارسو، بهدف رفع جاهزية اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وضم الوفد الأردني كلا من: مدير اتحاد المصارعة عبدالعزيز طمليه رئيسا للوفد، إلى جانب أربع لاعبين، وهم: علي أبو نصير وزيد ناغوج وحسن ناغوج وحمزة فارس، بقيادة المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين إبراهيم عرعر، والمعالجة نور سفتلانا.
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