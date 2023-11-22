"المصارعة" يواصل معسكره في رومانيا تحضيرا للبطولة العربية

خالد تيسير العميري

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عمان – يواصل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، معسكره التدريبي الذي يقيمه في العاصمة الرومانية "بوخاريست" ويمتد حتى نهاية الشهر الحالي بمشاركة 18 لاعبا ولاعبة، ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين الاتحادين والمتضمنة إقامة المعسكرات وخوض البطولات وتبادل الخبرات.ويقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، والذي يرأس وفد المنتخب المشارك في معسكر رومانيا لـ (الغد): "يحقق المعسكر أهدافه، ومعنويات اللاعبين عالية، ونخضع إلى تدريبات يومية مكثفة بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد، والتي ترتكز في مجملها على تحسين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية".ويتابع: "أعتقد أن انعكاسات هذا المعسكر ستعود بالفائدة مع تحسن جوانب التحمل البدني وقوة الدفع للاعبين التي تكسبهم خبرات جيدة للوقوف أمام نخبة من اللاعبين المتوقع مشاركتهم في البطولة العربية للمصارعة"، مؤكدا ثقته بقدرة اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار لاحقا للمشاركة في البطولة العربية بتمثيل المنتخب الوطني وتحقيق نتائج مرضية وميداليات ملونة تلبي مستوى الطموحات.وتبادل رئيس الوفد صالح زريقات ممثلا عن اتحاد المصارعة ونظيره الروماني ممثلا بمدرب المنتخب الروماني، دروعا تذكارية كنوع من الشكر والتقدير على الاستضافة وتبادل الخبرات بين الجانبين.ويأتي هذا المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض منافسات البطولة العربية (حرة وروماني)، المزمع عقدها في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة عربية واسعة.ويضم الوفد المشارك في معسكر رومانيا عن فئة الرجال بالمصارعة الرومانية، كلا من اللاعبين: مصطفى القاضي، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، إلى جانب اللاعبين: أحمد خالد عمر ضراغمة، يحيى حسين أبو طبيخ، محمد أسعد عن فئة تحت 20 عاما، بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.وفي فئة السيدات تحت 20 عاما، تشارك أربع لاعبات في معسكر رومانيا، وهن: نورا طيبين، غدير درويش، سدين القريني، بلقيس طيبين تحت قيادة المدرب رائد القيسي. كما يشارك المنتخب الوطني للمصارعة الحرة في المعسكر التدريبي، ويضم لاعبي تحت 20 عاما، وهم: زيد مصلح وصهيب المرافي وعبدالله مكون وأورتس شاميل، وفئة تحت 23 عاما والتي تضم اللاعبين: عبدالكريم أبو دعيج وإرزو شاميل بقيادة المدرب رمزي المرافي.