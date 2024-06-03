المصاطفة يتصدر التصنيف العالمي للكراتيه بعد ذهبية "المغرب"

أيمن وجيه الخطيب

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تصدر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة الترتيب العام للتصنيف العالمي أمس لوزن تحت 67 كغم برصيد 5520.00 نقطة، وجاء في المركز الثالث في الترتيب العام للدوري العالمي برصيد 1980 نقطة.ووقف المصاطفة على منصة التتويج في ختام الدوري العالمي الذي أقيمت الجولة الأخيرة منه أول من أمس في المغرب، كواحد من الأبطال المميزين بعد نيلة الميدالية الذهبية في واحدة من أصعب جولات الدوري العالمي.وشارك المصاطفة في جولتين من الدولي العالمي حيث حرمته الإصابة من المشاركة في عدة بطولات مؤثرة وبعد تعافيه حقق في الجولة الثالثة من الدوري العالمي في مصر الميدالية الذهبية وحقق 990 نقطة، ونال ميدالية ذهبية ثانية في الجولة الأخيرة التي اختتمت في المغرب أول من أمس محققا 990 نقطة.وفي الوزن ذاته، حقق عفيف غيث المركز السادس في الترتيب العام للتصنيف العالمي برصيد 3450.00 نقطة، وجاء بالمركز الخامس في الترتيب العام للدوري العالمي برصيد 1620 نقطة.وجاء محمد الجعفري في التصنيف الدولي الجديد بالمركز الثاني لوزن تحت 84 كغم برصيد 6930.00 نقطة، وحل في المركز الثاني في الترتيب العام بالدوري العالمي برصيد 2340 نقطة.واحتل عبد الله حماد المركز السادس في الترتيب العام للتصنيف العالمي لوزن تحت 60 كغم برصيد 3750.00 نقطة، وجاء في المركز الرابع في التريب العام في الدوري العالمي برصيد 1800 نقطة، وفي الوزن ذاته جاء عمر شقرة بالمركز التاسع عشر في الترتيب العام للتصنيف العالمي برصيد 1952 نقطة، وحل بالمركز 32 في الترتيب العام للدوري العالمي برصيد 240 نقطة، وحل في الوزن ذاته أحمد أبو هزيم بالمركز 39 في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 1232.50 نقطة، وجاء بالمركز 24 في الترتيب العام للدوري العالمي برصيد 390 نقطة.وحل حسن المصاروة بالمركز الـرابع في الترتيب العام في التصنيف العالمي برصيد 2520 نقطة وجاء في المركز الثاني في الترتيب العام للدوري العالمي برصيد 600 نقطة، وفي الوزن ذاته جاء سيف بني فارس بالمركز 37 في الترتيب العام للدوري العالمي برصيد 150 نقطة.واحتل يوسف نوفل المركز 30 في الترتيب العام للتنصيف الدولي برصيد 1497.50 نقطة، والمركز 42 في الترتيب العام للدوري العالمي للكراتيه 90 نقطة.