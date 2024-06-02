المصاطفة ينتزع "ذهبية" الدوري العالمي للكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - انتزع لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة، أمس الميدالية الذهبية الثمينة في وزن تحت 67 كغم، بعد فوزه في المباراة النهائية لوزنه على اللاعب الياباني كوزاكي يوغو6-0، في ختام منافسات الجولة الأخيرة من الدوري العالمي في المغرب.وكان المصاطفة قد وصل للمباراة النهائية بتحقيق فوزين في دور المجموعات على كل من البرازيلي فيجويرا فينيسيوس والإنجليزي ويلسون جوبي 8-0.وفاز في الدور ربع النهائي على اللاعب المغربي أنس علمي 10-5 وفاز في الدور نصف النهائي على اللاعب الألماني محمد أوزدمير.وأضاع لاعب المنتخب الوطني للكراتيه أحمد أبو هزيم أمس فرصة نيل الميدالية البرونزية لوزن تحت 60 كغم، بعد خسارته أمام لاعب كازاخستان قيصر البيسباي 3-9.كان قد تصدر أول من أمس مجموعته محققا 3 انتصارات قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام اللاعب الكويتي عبدالله شعبان بنتيجة 4-11.كما فقد لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري أمس فرصة نيل الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم ، بعد أن خسر أمام اللاعب اليوناني “كونستانتينوس بالأفضلية بعد تعادله 9-9 .وكان قد تصدر مجموعته أول من أمس بتحقيق 3 انتصارات ومن ثم فاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الكرواتي كفيسيتش ايفان بنتيجة 4-0 قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني يولداشيف دانيار.