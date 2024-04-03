"المصري" سفير "الطاولة" الأردنية في تحكيم البطولات العالمية

مصطفى بالو

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عمان- يعد الحكم الدولي لكرة الطاولة أحمد المصري، سفيرا للعبة وحكامها في البطولات العالمية، وهو الذي أنهى قبل أيام التحكيم في بطولة اوتوشيك الدولية بسلوفينا، وتوجه مباشرة إلى كرواتيا لتحكيم بطولة فازادين التي انطلقت مبارياتها أول من أمس، وتستمر حتى 8 نيسان (أبريل) الحالي.ويقول الحكم الدولي أحمد المصري: "إن اتحاد الكرة الطاولة رشحه من خلال لجنة الحكام، للمشاركة في تحكيم البطولتين الدوليتين في سلوفينا وكرواتيا، بهدف زيادة جاهزيتي للخضوع للتقييم من قبل الاتحاد الدولي العام الحالي، والذي سيكون على هامش البطولة الآسيوية التي ستقام في كازاخستان خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وقال الحكم في تصريح لـ"الغد" من كرواتيا: "في حال تم ترشيحي من قبل اتحاد الكرة الطاولة للتحكيم في هذه البطولة، وذلك حسب قرار سابق لمجلس إدارة اتحاد اللعبة، بدعم حكم الشارة الزرقاء في بطولة واحده في العام، وأتوقع ترشيحي، حيث سبق وأن دعمني في بطولة العالم بأستراليا العام 2017".وعن مشاركته في إدارة مباريات البطولتين الدوليتين، رد المصري: "بالتأكيد تجربة ثرية للاستفادة وتطوير القدرات، من خلال التواجد إلى جانب حكام مميزين، حيث كلفت اليوم بتحكيم نهائي زوجي السيدات مع الحكمة المساعدة الإيرانية ماهشيد، وشاركت في تحكيم نهائي فردي السيدات مساعدا للحكم الإسباني دافيد، وأواصل عملي بالحماس نفسه، في بطولة فازادين بكرواتيا، وأنا سفير للوطن واللعبة".وعن أجواء صيامه في ظل فارق التوقيت والعادات والتقاليد في الدول الأوروبية، أجاب المصري: "أحرص على أداء طقوسي الرمضانية، ملتزما بالصيام والعبادات رغم الصعوبات بالعادادت والتقاليد، وفارق التوقيت والسفر ومشاركتي في تحكيم البطولات على مدار اليوم تقريبا، وتنقلنا من سلوفينيا إلى أوكرانيا في الباص، حين وفر لنا الاتحاد الكرواتي حافلات من سلوفينيا –اوتوتشيك- إلى كرواتيا- فارازدين-، والحمدلله الذي أعانني على صيام وقيام هذه الأيام الرمضانية رغم المشاق والمتاعب".وتابع: "تعتبر المشاركة في هذه البطولات مكلفة ماديا، ولابد من أن أشكر من دعمني للمشاركة في هاتين البطولتين رجل الأعمال أيمن العزة، والذي لطالما وقف إلى جانبي في مشاركات سابقة، حيث إن مشاركتي احتاجت إلى تكاليف مالية باهظة، ذلك أن الدولة المستضيفة تتكفل بتأمين المسكن والمأكل، فيما يتحمل الاتحاد الذي ينتمي إليه الحكم، أو الحكم نفسه تكاليف تذاكر الطيران ومصاريف "الفيزا" والتنقلات من وإلى المطار، والتأمين الطبي.ويذكر أن الحكم الأردني لكرة الطاولة أحمد المصري، يعتبر الحكم الأردني الأول الذي حصل على الشارة الدولية "البلو باج"، وهي شارة التحكيم الدولية للمستوى الأول.