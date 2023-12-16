السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المطبات" ولوحات الإعلانات في ستاد عمان تعيق تدريبات "القوى"

أحد المطبات المشيدة على مضمار ألعاب القوى التي تعيق تدريبات الأندية -(الغد)
أحد المطبات المشيدة على مضمار ألعاب القوى التي تعيق تدريبات الأندية -(الغد)
عمان- أكد مسؤولو ومدربو ألعاب القوى، إعاقة "المطبات" التي شيدت من قبل المسؤولين في ستاد عمان الدولي، ولوحات الإعلانات التي تشغل حارات من المضمار المخصص لتدريبات ومسابقات "أم الألعاب"، لخططهم التدريبية وتنفيذ التكنيك المخصص بكل مسابقة بشكل ناجح، مشيرين إلى استغرابهم من هذا الإجراء من دون استشارة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، والإستئناس بآراء إداريي وفنيي "القوى" في هذا السياق.اضافة اعلان
ورد رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. وليد رحاحلة على استفسارات "الغد" قائلا: "البنية التحتية للملاعب الرياضية التي تحتوي على مضمار ألعاب القوى جاهزيتها لا تتعدى 60 % في مخلف الملاعب الرسمية في أنحاء المملكة، وعاننينا كثيرا من اللوحات الإعلانية التي تشغل غالبا الحارتين الأولى والثانية من مضمار ستاد عمان الدولي، ما يدفعنا إلى استثمار الحارات الأخرى لإنجاز منافساتنا واختبارات اختيار عناصر المنتخب الوطني".
وعن المطبات المشيدة في بداية سباق 100م و200م، أجاب رحاحلة: "مطبات ليست بالمعنى الحرفي للكلمة، هي عبارة عن أكياس رملية توضع لتثبيت لوحات الإعلانات حول الملعب، وبالعادة ما نتخلص منها في المنافسات التدريبية، لكنها معيقة في تدريبات الأندية والمنتخبات الوطنية، وتؤثر على تكنيك التدريبات وتتسبب بالإصابات".
وأشار مدرب فريق يرموك البقعة أحمد المصري، إلى مدى تأثير هذه المطبات على سير تدريبات لاعبيه موضحا: "استغربنا من هذا الإجراء بتشييد مطبات على مضمار التدريبات والمسابقات لألعاب القوى، ومن دون سابق إنذار أو تنسيق مع المعنيين في اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، واستشارة  المدربين الفنين، حيث تم إنشاء مطب في بداية سباق 100م، وآخر في بداية سباق 200م".
وعن مدى تُأثير المطبات على سير التدريبات وتكنيكها، قال المصري: "تؤثر سلبا على سير التدريبات، خاصة للاعبي ولاعبات السرعات والمسافات القصيرة 100م و200م، الأمر الذي أدى إلى تجاوز تدريبات السرعات، خاصة وأن هذه المطبات تعيق تنفيذ تكنيكاتها، ما جعلنا لا نخرج بالفائدة المرجوة من خطة التدريب وإنجاز بنودها كافة، ودفعنا أيضا إلى البحث عن مكان تدريبي آخر، يساعدنا على إنجاز وحدتنا التدريبية بتفاصيلها كافة، وتقييم مستوى اللاعبين واللاعبات من حيث التكنيك".
وشدد المدرب المصري، على ضرورة تفكير المسؤوليين بإنشاء ملعب خاص لألعاب القوى مستغلين المساحات في المدينة الرياضية، مفسرا: "بقي تأسيس ملعب خاص لألعاب القوى، حلما لم يرواح مكانه منذ سنوات طويلة، تبعا للضغط على ستاد عمان الدولي، من حيث استحقاقات وتدريبات المنتخبات الوطنية، ولا يسمح لنا باستخدامه إلا في أوقات محددة نظرا لانشغاله بالمسابقات الكروية المحلية والعربية والقارية والدولية على صعيد الأندية والمنتخبات، في الوقت الذي توجد فيه مساحات في المدينة الرياضية، ولا سيما المكان الذي خصص في وقت سابق لاتحاد الفروسية، والأهم أن الملعب الخاص لألعاب القوى، يخفف الضغط على مضمار ستاد عمان الدولي، ويتيح فرصة إقامة بطولات "القوى" على مدار العام، ويكون مخصصا لمسابقات الميدان والرمي، بدلا من إقامة مسابقات "المضمار" في مكان، ومسابقات الميدان-الرمي- في مكان آخر كما هو معمول به حاليا".
وأيده مدرب شفا بدران عيسى العدوان، الذي قال: "ستاد عمان الدولي يعاني الأمرين من ضغط المسابقات الكروية، وحجوزات تدريبات أندية ألعاب القوى، والتي لا يسمح لها باستخدام المضمار إلا في أيام توقف منافسات كرة القدم على صعيد الأندية والمنتخبات، الأمر الذي يفرض على المعننين في "مؤقتة القوى" واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، التفكير بجدية بإنشاء ملعب خاص لألعاب القوى، وهو المطلب الذي تردد بصوت عال منذ سنوات طويلة، ويعود ليفرض نفسه بقوة من جديد في ظل معاناة أندية ومنتخبات ألعاب القوى".
وزاد: "هذه المطبات أنشئت لغاية تمديد "كيبلات" كهربائية، لذا أصبحت خطورتها مضاعفة على اللاعبين واللاعبات، في الوقت التي تعتبر فيه معيقة للمدربين لتنفيذ تكنيكات مسابقات 100م و200م و400م، إلا أنها تشكل "مصيدة" من شأنها أن تسبب الإصابات في الركبة والكاحل، خاصة وأن اللاعب أو اللاعبة يكون تركيزهما في أداء التدريب للوصول إلى نتيجة النجاح المطلوب، ومن الممكن أن يتعثرا بها وتتسبب بالإصابات التي قد تبعدهما أو تنهي مستقبلهما الرياضي".
ولفت المدرب العدوان، إلى وجود لوحات إعلانية تشغل حارات كثيرة من مضمار ستاد عمان الدولي، ولا نعرف ما سبب تركها رغم انتهاء المباراة الكروية، مما يجبر المدربين على التدريب في حارات معينة، وتدفعهم إلى إجراء تدريبات بدنية من دون تنفيذ خطة تدريبة على أكمل وجه، ويخرجون من التمرين من دون تحقيق الفوائد الفنية المطلوبة بالنسبة لهما".
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