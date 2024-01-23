المعلق الفلسطيني جاد الله يصنف "النشامى" من الأفضل بآسيا

مهند جويلس

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الدوحة - أكد المعلق الرياضي في قناة فلسطين الشباب والرياضة خليل جاد الله، أن المنتخب الوطني يستحق التقدم أكثر في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، نظير الأداء المثالي والرائع الذي قدمه في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي ماليزيا وكوريا الجنوبية.وبين جاد الله في حديث خاص لـ"الغد" من الدوحة، أن المنتخب الأردني في النسخة الحالية يعد من الأفضل في قارة آسيا، ومن المنطقي تأهله للدور ربع النهائي على أقل تقدير في المرحلة المقبلة، مفيدا بأن منافسته على بلوغ أدوار متقدمة أصبح أمرا طبيعيا بعد مستواه القوي في المباراتين الماضيتين.وأضاف: "بعيدا عن خريطة الطريق وهوية المنافسين في الأدوار المقبلة، فإن المنتخب الأردني بما يمتلكه من خبرات في هذه البطولة، ومستوى مثالي 180 دقيقة، فإن تصنيفه واحدا من أفضل 8 منتخبات في القارة نقطة لا خلاف عليها، بعيدا عن مركزه على تصنيف الاتحاد الدولي للعبة".ويعد جاد الله واحدا من الأصوات القريبة والمشهورة في الشارع الرياضي الأردني، حيث يكتب وينشر عن الكرة الأردنية باستمرار، باعتباره واحدا من أكثر الإعلاميين في المنطقة العربية متابعة لوضع الكرة الأردنية أندية ومنتخبات، إلى جانب تعليقه على عدد من مباريات بطولة القدس والكرامة بنسختها الأولى والثانية، والتي تقام بمشاركة أندية من الأردن وفلسطين.وأشاد جاد الله بالأداء المميز التصاعدي للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، رغم امتلاكه بعض الملاحظات على خطة اللعب ووجود عناصر لا تؤدي أدوارها بالصورة المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه في حال تحقيق الخطة الجديدة نتائج إيجابية، لا توجد مشاكل في الاستمرار عليها ببقية أدوار البطولة.وتابع: "البطولة الحالية لم تظهر أي فوارق فنية بين المنتخبات سواء بين الفرق المرشحة للقب، أو التي تبحث عن الظهور بصورة مميزة وبلوغ أدوار متقدمة، بعكس النسخة الماضية التي كانت الفوارق واضحة بين المنتخبات، وأرى بأن النشامى لديهم فرصة بالذهاب بعيدا في حال قام عموتة بتغيير اسمين في تشكيلته الأساسية، واللذان لم يقدما أفضل مستوياتهم في المباراتين الماضيتين حسب نظري".وتحدث جاد الله بأن علاقته بالأردن وشعبها كعلاقة أي فلسطيني يعشق تراب المملكة، نظرا لتقاسم الشعبين الجرح والفرح ذاته على مدار سنوات طويلة ماضية، مثلما يقدر الدور الكبير التي لعبته جماهير الفيصلي والوحدات في شهرة أنديتها على الصعيدين العربي والآسيوي، مفيدا بأن ارتباطه وتعلقه بالمنتخب الوطني جاء منذ فوزه بلقب دورة الألعاب العربية في العام 1999، وظهوره القوي في مشاركته الأولى بكأس آسيا نسخة العام 2004، وبالجيل الذي وصفه بـ"الذهبي".وتمنى جاد الله التوفيق لمنتخب بلاده الذي حقق الفوز في مباراه الأخيرة بالدور الاول أمس، على هونج كونج بثلاثية نظيفة، موضحا بأن المنتخب الفلسطيني يملك الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية التي تسنح لها الظروف في البروز بالبطولة الآسيوية بعد، خصوصا وأن الأحداث الأخيرة أثرت بشكل أو بآخر على طبيعة التحضيرات والمنافسة في المجموعة.واستطرد: "البطولة الحالية استثنائية بكل المقاييس، قطر تنظم بطولة آسيوية بصبغة عالمية، والجميع يشيد بالملاعب والتنظيم الرائع والتسهيلات المقدمة من المسؤولين، إلى جانب دعم الدولة والجماهير الحاضرة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يدفعنا لتقديم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه النسخة".وأنهى جاد الله حديثه بالإشادة في الجماهير الأردنية التي تساند المنتخب الوطني باستمرار وبأعداد كبيرة، وبحضورها المميز في الملعب من خلال الأهازيج التي تربط الحاضر بالماضي من حيث تنوع أساليب التشجيع، مستذكرا الراحل سعيد الصيرفي "أبو سعدو" الذي كان سببا في عشقه للمدرجات الأردنية والتواجد عليها في مناسبات عدة.