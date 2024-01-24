المعيرفي يشيد بالنعيمات ويؤكد قدرة "النشامى" على المنافسة

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أشاد المعلق السعودي في قناة الدوري والكأس القطرية، سمير المعيرفي، بقدرات مهاجم المنتخب الوطني الأردني يزن النعيمات، والذي يتابعه باستمرار في الدوري القطري مع النادي الأهلي، ويستمتع بمشاهدته والتعليق على مبارياته.وأكد المعيرفي في حديث خاص لـ”الغد”، أنه توقع قبل بداية البطولة، بأن يكون النعيمات أحد النجوم العربية التي سيكون لها شأن كبير في البطولة القارية، نظرا لتطور مستواه مع النادي والمنتخب مؤخرا، مؤكدا قدرته وعدد من زملائه في اللعب بمستويات أعلى نظرا للإمكانيات الفنية المميزة التي يتمتعون بها.وأضاف: “المنتخب الأردني يمتلك العديد من النجوم القادرة على الذهاب بالمنتخب بعيدا في البطولة، وأتمنى رؤيتهم في مراكز متقدمة، ولا أستبعد قدرة الفريق في المنافسة على اللقب، في حال منحت الجماهير الأردنية الثقة للاعبين والجهاز الفني”.وأوضح المعيرفي بأن مشوار المنتخب الوطني جيد في كأس آسيا حتى اللحظة، بتصدره المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على ماليزيا برباعية نظيفة، والتعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، مشيرا إلى أن أمله كان يتمثل بالحفاظ على التقدم أمام “الشمشون الكوري” خوفا من الدخول في حسابات معقدة بالتأهل.وتابع: “مثل هذه البطولات الكبيرة تكشف لنا العديد من اللاعبين الذين يستحقون الاحتراف في الدول الأوروبية، واللاعب الأردني مؤهل للانتقال إلى ملاعب القارة العجوز، ووجود موسى التعمري مع نادي مونبلييه الفرنسي خير دليل على ذلك”.وتمنى المعيرفي من الجماهير بأن تقف صفا واحدا وراء منتخبها الوطني، والابتعاد عن الميول النادوية إن وجدت، وهو السلاح حسب رأيه الذي من الممكن أن يشفع للمنتخب في تحقيق أفضل النتائج والمستويات.واستطرد: “يجب على مدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة أن يتفادى الأخطاء التي وقع بها في المرحلة الماضية، لأن المباريات المقبلة لا تتقبل الأخطاء، إذ يجب عليه واللاعبين أن يبقوا في قمة تركيزهم، خصوصا وأن عموتة هو الآخر يبحث عن مجد تدريبي في مسيرته من خلال هذه التجربة”.ولفت المعيرفي إلى أن المنتخب الوطني يمتلك الفرصة، مثل المنتخب السعودي، في بلوغ الأدوار النهائية كأس آسيا، إضافة إلى منتخبات عربية أخرى، بعد أن أظهرت البطولة الحالية إمكانيات هذه الفرق، متمنيا ألا يتقابل “النشامى” مع “الأخضر” في الدور المقبل، وحينها سيشجع منتخب بلاده.وأكد المعلق السعودي بأن قطر تميزت في الاستضافات الناجحة للأحداث الرياضية الكبيرة، ومنها كأس العالم في العام 2022، موضحا بأن هذا الأمر ليس غريبا على الدولة التي أكدت نجاح هذه النسخة بمختلف المقاييس، والتي تشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق حسب متابعته.وختم المعيرفي حديثه بالقول: “ذكرياتي عديدة ومميزة مع الكرة الأردنية، وأبرزها في الجيل السابق الذي برز منه الشاطر حسن عبد الفتاح، وأتمنى بأن نرى المزيد من الجيل المميز الحالي”.