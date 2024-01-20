المغرب يسعى لتفادي مفاجآت الكونجو وضمان التأهل إلى ثمن النهائي

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مدن - أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، ضرورة حسم التأهل من مواجهة جمهورية الكونجو اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.وفاز المنتخب المغربي في الجولة الأولى على تنزانيا (3-0)، وحال فوزه على الكونجو سيضمن تأهله للدور الثاني عن المجموعة السادسة.وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حسم النتيجة لصالحنا سيسمح لنا بخوض اللقاء الثالث أمام زامبيا بارتياح، لذلك ينبغي أن نحسم التأهل من هذه المباراة دون تعقيدات".وأضاف: "أحترم منتخب الكونجو كثيرا، وأعلم أنه سيكون ندا قويا لنا. لدينا خطتنا، وسنحاول أن نكرر ما فعلناه أمام تنزانيا، رغم أن الأمور ليست بالسهولة المتوقعة".وعن التشكيلة المتوقعة، علق الركراكي: "لا يمكن الكشف عن أوراقنا بطبيعة الحال. عطية الله عاد من الإصابة لكن لا أعلم إن كان سيبدأ، وفيما يتعلق بمزراوي فهو ليس جاهزا بعد، ولدينا العناصر الجيدة لتحل محله".وأتم: "بالنسبة لأوناحي هو لاعب استثنائي ومكانته كبيرة داخل المجموعة، لذلك خرجت بتصريحاتي لحمايته والدفاع عنه، لأنه لم يكن قصده الإساءة للمنتخب المصري".ويأتي دعم أوناحي بعدما نسبت له تصريحات إعلامية قال فيها إن الفراعنة يتعمدون إهدار الوقت خلال المباريات بعد التقدم في النتيجة خلال المباريات، حيث لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيف يدير المواجهات التي يخوضها.يذكر أن أوناحي، اعتذر بصورة ضمنية عما نسب إليه، عندما نشر صورة من مباراة منتخب مصر أمام غانا، وأبرز دعمه للفراعنة، وهو ما قوبل بالترحاب من الجماهير المصرية.ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره جمهورية الكونجو على ملعب "لوران بوكو"، وبعدها بساعتين يلتقي منتخبا زامبيا وتنزانيا في ختام منافسات الجولة الثانية.في المواجهة الأولى، لا يبقى منتخب المغرب المرشح للفوز على نظيره الكونجولي، بل إن أسود أطلس أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب بعد إنجازهم التاريخي باحتلال المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المكانة.وبالفعل انطلق المنتخب المغربي بقيادة الركراكي بكل قوة في المونديال الأفريقي، وهزم تنزانيا في الجولة الأولى بثلاثية سجلها رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.ويأمل الركراكي في استغلال هذه الدفعة المعنوية في تحقيق فوز ثان يضمن لفريقه التأهل مبكرا لدور الـ16 دون الدخول في حسابات معقدة، قبل مواجهة زامبيا في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة.وحذر المدير الفني لمنتخب المغرب لاعبيه من الثقة الزائدة لتفادي الوقوع في مأزق تعاني منه منتخبات كبيرة في هذه النسخة مثل مصر والكاميرون وغانا ،التي باتت مهددة بالخروج مبكرا بعد تعثرها في أول جولتين.ومن المنتظر أن يجري الركراكي بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية مثل إشراك أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن مكان عبد الصمد الزلزولي الجناح الأيسر الذي تعرض لكدمة في المباراة الأولى أمام تنزانيا، وهناك اتجاه أيضا للدفع باللاعب سفيان بوفال في التشكيل الأساسي بعدما دخل بديلا في المباراة الأولى.ويملك الركراكي توليفة يحسده عليها الكثيرون بتواجد حارس المرمى ياسين بونو مع قلبي الدفاع نايف أكرد ورومان سايس مع نجمي الوسط سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، بخلاف المفاتيح الهجومية مثل حكيم زياش ويوسف النصيري.ولكن مهمة وليد الركراكي ولاعبيه لن تكون سهلة حيث يستعدون لمواجهة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر صاحب الخبرات الكبيرة بأجواء الكرة الأفريقية.ويملك ديسابر أيضا قوة هجومية لا يستهان بها تضم الرباعي جيل كاكوتا ويوان ويسا وثيو بونجوندا وسيدريك باكامبو مع ميشاك إيليا وسيمون بانزا، إضافة إلى الظهيرين أرتور ماسوكو وجيديون كالولو.إلا أن سباستيان ديسابر ولاعبيه فرطوا في فوز كان بالمتناول واكتفوا بالتعادل أمام زامبيا 1-1 في الجولة الأولى، بعد إهدار المزيد من الفرص أمام المرمى.ويطمع المنتخب الكونجولي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغاربة، لإحياء آمالهم في التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة.وفي مواجهة أخرى أقل قوة نسبيا يلعب منتخب زامبيا الفائز باللقب في العام 2012 ضد تنزانيا الذي يواجه أزمة خانقة.وسيخوض منتخب تنزانيا هذه المباراة بدون مديره الفني الجزائري عادل عمروش الذي عاقبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.نال عمروش هذه العقوبة بناء على شكوى من اتحاد الكرة المغربي من تصريحات المدرب الجزائري بشأن مجاملة الاتحاد الأفريقي لمنتخب المغرب وإقامة المباراة الأولى مساء رغم رغبة الاتحاد التنزاني في إقامتها عصرا.ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل أعلن اتحاد الكرة التنزاني إيقاف عادل عمروش من منصبه وإسناد مهمة المدير الفني بشكل مؤقت للمدرب المحلي حامد موركورو قبل يومين من مواجهة زامبيا.وقد يصب هذا الارتباك الفني في صالح منتخب زامبيا، الذي نجح في اقتناص نقطة ثمينة بالتعادل مع الكونجو في الجولة الأولى بعدما لجأ مدرب الفريق الملقب بـ "الرصاصات النحاسية" لخطة دفاعية وتألق حارس المرمى لورنس مولينجا.ويطمع لاعبو زامبيا باستغلال الفوارق الفنية والبدنية وأيضا أزمة مدرب تنزانيا في تحقيق فوز يدفع بالفريق للأمام في سباق التأهل لدور الـ16 قبل خوض الاختبار الأصعب أمام منتخب المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة.إلى ذلك، يطمع منتخب ناميبيا في مفاجأة جديدة عندما يلاقي جنوب أفريقيا اليوم، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.وفجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية في الجولة الأولى بفوزه على تونس بهدف في توقيت قاتل، ليحقق انتصارا تاريخيا هو الأول له بعد أربع مشاركات في كأس أمم أفريقيا.ويعتمد كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا على أربعة لاعبين لمعوا بشدة في مباراة الجولة الأولى وكان لهم الفضل الأكبر في الفوز على نسور قرطاج، وهم ثنائي خط الوسط بيتروس شيتيمبي وأبروشيس بيتروس مع الجناح المزعج دانييل هوتو صاحب هدف الفوز وبيتر شالوليلي قائد الفريق ومهاجم صن داونز.ويعول مدرب ناميبيا على خبرات شالوليلي أمام زملائه في فريق صن داونز، الذين يشكلون القوام الأساسي لمنتخب جنوب أفريقيا الملقب بالبافانا بافانا "الأولاد".واعتمد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على سبعة لاعبين من صن داونز في التشكيل الأساسي، الذي خاض المباراة الأولى أمام مالي وانتهت بخسارة البافانا بافانا بهدفين نظيفين.ويأمل مدرب ناميبيا ولاعبوه في مواصلة سلسلة المفاجآت بفوز ثان على التوالي يضمن لهم التأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخهم أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل لتعزيز حظوظهم في التأهل قبل مواجهة مالي في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة.أما هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا يدرك تماما أنه يسير على الأشواك لأنه لا بديل عن الفوز أمام ناميبيا، إذا أراد المنافسة على التأهل للدور الثاني حيث ينتظره اختبار صعب للغاية في الجولة الثالثة أمام تونس.وبدا بروس أنه يعاني من مشكلة فنية واضحة وهي إهدار لاعبيه الفرص السهلة أمام المرمى، حيث أضاع بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري ركلة جزاء في الشوط الأول أمام مالي كانت بمثابة نقطة التحول لصالح المنافس الذي أنهى المباراة فائزا بهدفين نظيفين.ويعتمد المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على توليفة مميزة في خط الهجوم تضم الثلاثي ماسيكو وثيمبا زواني وبيرسي تاو إضافة لصخرة الوسط ثيبوهو موكوينا، الذي يمتاز بالتسديدات بعيدة المدى.ويبرز أيضا دور الظهيرين خوليسو موداو في الجهة اليمنى وأوبري موديبا في الجهة اليسرى، بفضل تميزها في الانطلاقات وإرسال الكرات العرضية.وتبدو على الورق كفة منتخب جنوب أفريقيا هي الأرجح، لكونه أحد الفائزين باللقب عندما توج به العام 1996، عندما استضاف البطولة وحل ثانيا في النسخة التالية في بوركينا فاسو 1998 بعد الخسارة أمام مصر في المباراة النهائية ثم فائزا بالبرونزية في العام 2000.لكن منتخب "الأولاد" يخشى مفاجآت ناميبيا ويريد تفادي الخروج من الدور الأول بعدما غاب عن النسخة الأخيرة في الكاميرون العام 2022. -(وكالات)