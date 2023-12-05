المقاولون والأهلي يصطدمان بالإنجليزية ونجوم اتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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يسعى فريق الإنجليزية إلى تعزيز صدارته بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقي نظيره المقاولون عند الساعة 4 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى.وتشهد الصالة ذاتها، مواجهة فريقي نجوم اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 6 مساء، فيما ستكون صالة الحسن للشباب في إربد، مسرحا لمواجهتي الأشرفية وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، وغزة هاشم مع كفر راكب عند الساعة 5:30 مساء.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على الأهلي بنتيجة (69-37) في لقاء برز فيه اللاعب عمر بشير من جانب الإنجليزية بتسجيله 27 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 28.وفاز المقاولون على الجبيهة بنتيجة (50-49)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد الزغير بتسجيله 19 نقطة ومتابعتين و4 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 13، كما تغلب الرياضي على نجوم الجبيهة (100-28)، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالرحمن النوباني بتسجيله 22 نقطة ومتابعتين وتمريرة و6 ستيل بفاعلية 21.ويتصدر اتحاد عمان جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، والرياضي ثالثا بـ10 نقاط، ونجوم الأردن رابعا برصيد 9 نقاط، ونجوم الجبيهة خامسا برصيد 7 نقاط، ونجوم الإنجليزية سادسا برصيد 6 نقاط.وانفرد الإنجليزية بصدارة مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، والأهلي ثالثا برصيد 10 نقاط، ويأتي نجوم اتحاد عمان والجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 8 نقاط لكل منهما، يليه المقاولون سادسا برصيد 7 نقاط.وفي مباريات مجموعة الشمال، تغلب فريق بيت ايدس على نظيره الجليل بنتيجة (40-36)، فيما حقق كفريوبا فوزا كبيرا على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (92-24)، ليتصدر الجليل جدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط متقدما بأفضلية فارق المواجهات عن بيت ايدس، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا ثالثا برصيد 6 نقاط، ودير أبي سعيد رابعا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.