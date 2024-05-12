الملاحان الحمود وجهريان يقدمان عرضا طيبا في رالي الربيع

ولعب الحمود دور الملاح للسائق القطري عبد العزيز الكواري، واستطاعا تحقيق كأس فئة (5R) والمركز السادس في الترتيب العام للرالي، على متن سيارة سكودا فابيا آر5، بزمن 1.4.18.5 ساعة.
من جانبه، لعب جهريان دور الملاح للسائق اللبناني أحمد خالد، وحققا كأس المركز الأول لفة "رالي 3 "، التي شهدت مشاركتهما فقط، والمركز الثالث عشر في الترتيب العام للرالي على متن سيارة فورد فييستا بزمن 1.7.50.2 ساعة.
وحقق لقب الرالي اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على سيارة ميتسوبيتشي لانسر إيفو 10، بزمن 1.1.57.5 ساعة.
وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 262.75 كم منها 95.86 كم، مراحل خاص وبلغ عددها 6 مراحل.
وتأتي مشاركة السائق القطري الكواري والملاح الحمود والسائق اللبناني خالد والملاح الأردني جهريان في رالي الربيع اللبناني، استعدادا لرالي الأردن الدولي الذي تنطلق منافساته يوم الخميس المقبل في منطقة البحر الميت.
وقال الحمود لـ" الغد": "يعد رالي الربيع الذي يقام على مسار اسفلتي من الراليات اللبنانية الصعبة، سألعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي في رالي الأردن الدولي، ومشاركتي في رالي الربيع اللبناني كانت تحضيرية لرالي الأردن".