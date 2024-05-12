الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاحان الحمود وجهريان يقدمان عرضا طيبا في رالي الربيع

الملاح الأردني عطا الحمود -(من المصدر)
الملاح الأردني عطا الحمود -(من المصدر)
عمان- حقق الملاحان الأردنيان عطا الحمود وموسى جهريان نتائج طيبة يوم أمس، في ختام منافسات رالي الربيع، الجولة ‏الافتتاحية من بطولة لبنان للراليات.
ولعب الحمود دور الملاح للسائق القطري عبد العزيز الكواري، واستطاعا تحقيق كأس فئة (5‏R‏) ‏والمركز السادس في الترتيب العام للرالي، على متن سيارة سكودا فابيا آر5، بزمن 1.4.18.5 ساعة.‏اضافة اعلان
من جانبه، لعب جهريان دور الملاح للسائق اللبناني أحمد خالد، وحققا كأس المركز الأول لفة "رالي 3 "،‎‏ التي شهدت مشاركتهما فقط، والمركز الثالث عشر في الترتيب العام للرالي على متن سيارة فورد فييستا بزمن 1.7.50.2 ساعة.‏
وحقق لقب الرالي اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على سيارة ميتسوبيتشي لانسر إيفو 10، بزمن 1.1.57.5 ساعة.‏
وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 262.75 كم منها 95.86 كم، مراحل خاص وبلغ عددها 6 مراحل.‏
وتأتي مشاركة السائق القطري الكواري والملاح الحمود والسائق اللبناني خالد والملاح الأردني جهريان في رالي الربيع ‏اللبناني، استعدادا لرالي الأردن الدولي الذي تنطلق منافساته يوم الخميس المقبل في منطقة البحر الميت‎.‎
وقال الحمود لـ" الغد": "يعد رالي الربيع الذي يقام على مسار اسفلتي من الراليات اللبنانية الصعبة، سألعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي في رالي الأردن الدولي، ومشاركتي في رالي الربيع اللبناني كانت ‏تحضيرية لرالي الأردن".‏
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