الملاح الحمود يغيب عن رالي كرواتيا

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

عمان - سيغيب الملاح عطا الحمود عن ‏رالي كرواتيا، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات، ضمن فئة الناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، وهو الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، على متن سيارة فورد فيستا رالي 3.ويأتي غياب الحمود، بسبب الإصابة التي تعرض لها الرواحي الذي نصحه طبيب بريطاني أن يخلد للراحة في الفترة المقبلة، لحين موعد الاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها رالي الأردن الدولي.ويحتل الحمود المركز السادس عشر في الترتيب العام لبطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، التي تحظى بمنافسة قوية بين الملاحين وأقواهم المتصدر السويدي جوهان جرونفال والاستواني سييم اوجا والايرلندي كونار موهان والإسباني جوزيه مورادو والبلجيكي لويس دومونت والأرجنتيني مارسيليو بريزيو والكازاخي رومان شيبراساف.ويطمح الحمود، إلى تحقيق نتيجة مميزة في البطولة، والتقدم نحو مراكز الصدارة في الترتيب العام، وقال لـ"الغد": "أتمنى الشفاء العاجل للرواحي، ومن المهم الآن أن يخضع لفترة علاجية، يستعيد من خلالها نشاطه، للمشاركة في باقي جولات بطولة العالم للناشئين، وفي جولات الشرق الأوسط للراليات وفي البطولات المحلية".وأضاف: "خضنا منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم من خلال رالي السويد، ويشارك في البطولة 20 فريقا، وستمنح شركة فورد للفائز في البطولة فرصة المشاركة في 4 جولات ببطولة العالم للراليات، على متن سيارة تحمل ‏مواصفات سيارات "رالي 2" مع تحمل المصاريف كافة".‏ وأشار: "نسعى إلى البقاء بدائرة المنافسة في بطولة العالم للناشئين، خصوصا وأننا الفريق العربي الوحيد المشارك في بطولة العالم للناشئين، ونتطلع إلى اكتساب الخبرات بجانب أبطال العالم للراليات على متن سيارة متطورة، إنها تجربة جديدة لنا، نطمح من خلالها إلى التعرف إلى ثقافات جديدة في عالم الراليات".