الملاعب الأردنية رئة تتنفس منها الرياضة الفلسطينية

خالد الخطاطبة

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عمان- تواصل الرياضة الأردنية في مختلف الألعاب، وخاصة في كرة القدم، مساندة نظيرتها الفلسطينية، في جميع الأحوال والظروف، خاصة في الأيام الحالية التي تعيش فيها فلسطين بجميع قطاعاتها أوضاعا صعبة، نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم على غزة.ودأبت المدن الرياضية والملاعب في الأردن، على مدار السنوات الماضية، على فتح أبوابها أمام المنتخبات والأندية الفلسطينية لإتاحة المجال أمامها للتدرب واستضافة المباريات، في ظل المضايقات التي تتعرض لها الرياضة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث سبق لملاعب عمان أن اعتمدت كملاعب بيتية للمنتخبات والأندية الفلسطينية، في خطوة تؤكد الدعم الرياضي الأردني الكبير للأشقاء في فلسطين، كما هو الحال أيضا في جميع القطاعات.ولطالما وجه سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، بفتح أبواب المدن الرياضية والملاعب الأردنية أمام الأشقاء في فلسطين، لمساعدتهم على تطوير أنفسهم وتحقيق نتائج لافتة في مختلف المحافل العربية والآسيوية والدولية، في خطوة لاقت إشادة الأشقاء الذين ثمنوا هذا الدعم الأردني المتواصل.وتستعد الملاعب الأردنية، خلال المرحلة المقبلة، لاستضافة المنتخبات والأندية الفلسطينية لكرة القدم التي لا تستطيع اللعب والتدرب على أرض فلسطين بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.وباتت عمان مرشحة لاستضافة معسكر تدريبي قريب للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار دعم المنتخب الشقيق الذي يستعد لملاقاة منتخب أستراليا يوم 21 من الشهر المقبل، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين حاليا بجميع قطاعاتها، بات من الصعب على المنتخبات الفلسطينية مواصلة تدريباتها في المدن والملاعب الفلسطينية، في ظل تضييق الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم، لتجد هذه المنتخبات الشقيقة من الأردن رئة تتنفس من خلالها، الأمر الذي يرشح تواجد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم قريبا في عمان، للدخول في معسكر تدريبي، استعدادا لتصفيات المونديال، وهو الحدث الرياضي المهم الذي يجد الفلسطينيون فيه فرصة للظهور بقوة، نصرة لقضيتهم وتأكيدا لوجودهم وحقهم في تأسيس دولتهم المستقلة، بعيدا عن الاحتلال الصهيوني الغاشم. ولطالما وجدت المنتخبات والأندية الفلسطينية في الأردن ملاذا لتدريباتها ومعسكراتها ومبارياتها الرسمية، وهو أمر يؤكد مساندة الأردن للقضية الفلسطينية من خلال دعمها في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي.ويؤكد المدرب الأردني لفريق شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم إسلام جلال، أن الرياضة الفلسطينية دائما ما تعتبر الأردن رئة تتنفس من خلالها، بعد أن خنقها الكيان الغاصب، ومنعها من اللعب على ملاعبها أو حتى التدرب بشكل اعتيادي، في إطار سعي الاحتلال لإبعاد الرياضة الفلسطينية عن العالم.وأضاف "شهدت السنوات الماضية فتح أبواب المدن الرياضية الأردنية، أمام الفرق الفلسطينية، ما سهل من مهمتها في اللعب الخارجي، وهو أمر يقدره الفلسطينيون ويؤكدون دائما امتنانهم للدعم الأردني في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي".وتوقع جلال أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، مزيدا من الدعم الرياضي الأردني للمنتخبات والأندية الفلسطينية، من خلال استضافة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، الذي يستعد لملاقاة منتخب أستراليا يوم 21 من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، متوقعا أيضا أن يبادر فريق جبل المكبر لإقامة معسكر تدريبي في عمان أيضا، استعدادا لمبارياته المقبلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وقال جلال، في حديثه لـ"الغد": "الأردن دائما ما كان مساندا للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي"، لافتا إلى أن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المؤتمر الدولي الذي عقد أول من أمس في القاهرة، ما هو إلا دليل على قوة الخطاب الأردني في دعم الأشقاء في فلسطين ودعم قضيتهم العادلة، والعمل على إيقاف العدوان الصهيوني الغاشم على غزة.وبدوره، قال المدرب الأردني السابق لمنتخب فلسطين جمال محمود، إن الأردن يساند دائما الرياضة الفلسطينية، من خلال استضافة المباريات والمعسكرات الفلسطينية سواء للمنتخبات أو الأندية، وهو الأمر الذي أسهم في تقدم وتطور الرياضة الفلسطينية التي حققت نتائج لافتة في العديد من المشاركات، وهو في النهاية أمر يصب لمصلحة القضية الفلسطينة.وأضاف "ليس غريبا على الأردن هذا الدعم الكبير للقضية الفلسطينية في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي، وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد استضافة الأردن للفرق الفلسطينية في مختلف الرياضات، خاصة كرة القدم، لمساعدتها على التحضير للمنافسات الرسمية، وبالتالي التغلب على الصعوبات والعراقيل التي تضعها قوات الاحتلال التي تشن حاليا حربا صهيونية على غزة". ولفت جمال إلى أن فترة تدريبه للمنتخب الفلسطيني، كانت حافلة بالدعم الأردني على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بفتح الملاعب الأردنية أمام المنتخب الفلسطيني، وهو أمر يجسد العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد أيضا حرص الأردن على دعم الرياضة الفلسطينية في مختلف المحافل.يشار إلى أن الأندية الأردنية أيضا، تواصل دعمها للأشقاء في فلسطين، من خلال حملات التبرع، أو تخصيص ريع المباريات لدعم الأهل في غزة وغيرها من المبادرات.