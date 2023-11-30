"الملاكمة الأردنية" على موعد مع ميدالية عالمية اليوم

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عمان- الغد- يتطلع المنتخب الوطني للملاكمة إلى المنافسة على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما عبر اللاعب أكرم زيادة، والتي تقام في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة واسعة من اللاعبين يمثلون 58 دولة.ويواجه زيادة اليوم منافسه الأرميني مارتيروسيان أندرانيك لوزن تحت 60 كغم، علما بأن فوزه يضمن له المنافسة على المركز الأول والذهب، فيما تشكل خسارته الحصول على الميدالية البرونزية.وضمن زيادة أول ميدالية للأردن في بطولة العالم للناشئين، بعد وصوله لنصف النهائي، بعد فوزه أول من أمس بالدور ربع النهائي على منافسه من كازاخستان عسكر علي خان، علما بأنه فاز على اللاعب الباكستاني محمد شاهازاد بالدور ثمن النهائي، فيما جاء فوزه الأول في البطولة على حساب اللاعب السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ32.وتعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الحالية، هي الأولى له تاريخيا ببطولة الناشئين العالمية، ويقود المنتخب المدرب عمر المجالي، ويساعده المدرب فرج درويش، علما بأن المنتخب شارك بأربعة لاعبين فقط.وكان اللاعب راشد حياصات، ودع البطولة على يد الإكوادوري خافيير مارتينيز في وزن تحت 63 كغم، ضمن الدور ثمن النهائي، ولحساب الدور نفسه ودع اللاعب نظمي جرادات البطولة من منافسه الإسباني كاليرو مونتويا في وزن تحت 66 كغم.وخرج اللاعب يامن فحماوي من دور الـ16 بعدما خسر من الإيرلندي كارمودي نونان لوزن تحت 70 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته الأولى على نظيره برايت مويو من زيمبابوي بدور الـ32.