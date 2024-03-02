السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الملاكمة" يبدأ مشواره ببطولة العالم المؤهلة للأولمبياد اليوم

المنتخب الوطني للملاكمة المشارك ببطولة العالم في إيطاليا - (من المصدر)
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك ببطولة العالم في إيطاليا - (من المصدر)
عمان - يبدأ المنتخب الوطني للملاكمة اليوم مشواره في بطولة العالم، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي ستقام في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية حتى الحادي عشر من شهر آذار (مارس) الحالي.اضافة اعلان
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، القرعة الخاصة بجميع الأوزان المشاركة في البطولة، إذ يشارك في البطولة 399 ملاكما و233 ملاكمة من 114 دولة، بعد إجراء المشاركين عمليتي الميزان والفحص الطبي.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
وأكد سكوت أن المنتخب وصل للجاهزية الفنية المطلوبة لخوض بطولة العالم، والظفر بأحد المراكز المؤهلة للأولمبياد، بعد خوض المنتخب عدد من اللقاءات التدريبية مؤخرا.
وخاض المنتخب مؤخرا معسكرا تدريبيا في إسبانيا، تخلله عدد من المواجهات الودية، بمشاركة لاعبين من 11 دولة، وهي إسبانيا، فلسطين، أوزبكستان، بورتوريكو، قرغيزستان، الفلبين، الهند، المكسيك، تركيا، تايلاند والبحرين، كما أقام معسكرا آخر مطلع العام الحالي في كوبا للهدف ذاته.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد، حيث يتأهل اللاعبون المتأهلون للدور نصف النهائي عن كل وزن بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن تقام تصفيات أخرى في تايلاند من 26 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل  ميدالية أولمبية أولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.
وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين عن كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين للوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.
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