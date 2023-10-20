الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الملاكمة" يتعرف على منافسيه ببطولة آسيا للشباب اليوم

ايقاف اتحادات دولية للملاكمة
الملاكمة
عمان- غادر وفد المنتخب الوطني للملاكمة بقيادة المدرب عمر المجالي صباح اليوم، إلى العاصمة الكازخية أستانا، للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تنطلق منافساتها غدا، وتستمر حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.اضافة اعلان
ويتعرف المنتخب على منافسيه في البطولة الآسيوية اليوم، من خلال القرعة التي ستقام عقب الاجتماع الفني للبطولة، حيث يتطلع اللاعبون لمواصلة النتائج الجيدة لمنتخبات الملاكمة.
واختار المجالي في وقت سابق قائمة مكونة من 6 لاعبين لمنتخب الشباب مواليد 2005-2006 وهم ماهر مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، عمر قريش (وزن تحت 51 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم)، قيس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 63.5 كغم)، ورازي حياصات (وزن فوق 92 كغم)، واللاعبة ميس نضال (وزن تحت 57 كغم).
ويمثل منتخب الناشئين مواليد 2007-2008 كل من أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم) ويامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة نادين المناصير (وزن تحت 46 كغم).
واستضافت عمان النسخة الأخيرة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي أقيمت خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، واستطاع المنتخب الظفر بـ22 ميدالية ملونة، منها ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، حيث حصل اللاعب سيف الرواشدة على الذهبية كأول ميدالية من هذا النوع على صعيد مشاركات الأردن في البطولات الآسيوية.
وأكد المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب تحضر للبطولة بصورة جيدة من أجل الظهور بصورة مشرفة والمنافسة على أكبر عدد من الميداليات الملونة، مفيدا بأن إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية حريصتان على المشاركة بجميع البطولات القارية، بهدف رفع مستوى اللاعبين ووضعهم على خريطة الطريق لتمثيل منتخب الرجال لاحقا.
وأضاف: "نأمل بأن تخدمنا القرعة من خلال مواجهة منافسين يمكننا تجاوزهم في الأدوار الأولى لزيادة الثقة عند اللاعبين، وثقتي كبيرة باللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم بعد تصفيتهم خلال تدريبات مكثفة".
ولفت المجالي، إلى أن التحضيرات اشتملت على جميع الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية لوصول اللاعبين للمستوى الفني المطلوب، موضحا أن الاتحاد سعى إلى خوض معسكرات داخلية مع دول عدة، من دون أن تتم لأسباب مختلفة، مع الاكتفاء بالتدريبات في مركز الإعداد الأولمبي.
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