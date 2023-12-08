"الملاكمة" يستضيف المنتخبين الإيراني والمغربي في معسكر تدريبي

مهند جويلس

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عمان - ينتظر المنتخب الوطني للملاكمة الرجال، وصول منتخبي إيران والمغرب غدا، بهدف خوض معسكر تدريبي مشترك، وإجراء عدد من النزالات الودية أمام لاعبين يتمتعون بإمكانيات فنية عالية.ويواصل المنتخب تدريباته في قاعة الإعداد الأولمبي، تحت قيادة المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت، وبحضور عدد كبير من اللاعبين أبرزهم محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عدي الهنداوي، حسين عشيش، مهدي مشاعلة، يوسف عشيش، محمد المهيرات، حذيفة عشيش، محمد التعمري، عبادة الكسبة ومحمود غانم.ويهدف المدرب الكوبي سكوت إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة المقبلة، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب في الاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم خلال شهر آذار (مارس) المقبل في إيطاليا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.ويتطلع المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل أول ميدالية أولمبية، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة.وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.