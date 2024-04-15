"الملاكمة" يستعد لبطولة آسيا للشباب عبر معسكر مشترك مع العراق

مهند جويلس

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عمان - يستضيف اتحاد الملاكمة معسكرا تدريبيا داخليا مع المنتخب العراقي حتى الثلاثاء المقبل، ضمن استعدادات الطرفين لبطولة آسيا تحت 22 عاما والشباب، والمقرر إقامتها في كازاخستان يوم 25 من الشهر الحالي.ويجري المنتخب الوطني تدريبات يومية مكثفة مع المنتخب العراقي في صالة الشهيد راشد الزيود بمقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، حيث يخضع اللاعبون لوجبات تدريبية صباحية ومسائية، للوصول إلى حالة بدنية وفنية مناسبة، تمكن اللاعبين من المنافسة على مراكز متقدمة.ويستعد المنتخب للمعترك الآسيوي بهدف تأكيد تطور رياضة "الفن النبيل" محليا على الصعيد القاري، حيث نال منتخب الشباب ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا التي أقيمت بكازاخستان أيضا، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، عبر اللاعب عمر الحديدي واللاعبة ميس أبو خديجة.ويتولى مهمة تدريب منتخب تحت 22 عاما ومنتخب الشباب، المدرب الوطني عمر المجالي، ويعاونه في المهمة كل من: جهاد الزعبي، فرج درويش، محمد حيمور، والمدرب الكوبي أليكس، فيما يبرز من المنتخب عدد من اللاعبين المميزين منهم مهدي المتبولي، قيس عشيش، راشد حياصات، أكرم زيادة، زيد عشيش، رازي حياصات وعبد الله مهيرات.ويضم المنتخب العراقي في المعسكر الحالي 14 لاعبا، حيث تقام يوميا مواجهات ودية بين الطرفين وتدريبات مشتركة، علما بأن المنتخب الضيف يضم عناصر قوية بحسب ما أكده مدرب المنتخب الوطني عمر المجالي لـ"الغد".ويتطلع المجالي مع الكوكبة المميزة من اللاعبين الذين يشاركون معه في التدريبات، إلى تأكيد مكانة الأردن على خريطة الملاكمة الآسيوية، موضحا بأنه سيتم تقليص القائمة لديه إلى 14 لاعبا، على أن تضم فئة تحت 22 عاما 7 لاعبين، وفتة منتخب الشباب تحت 19 عاما العدد ذاته.وأضاف: "التدريبات متواصلة منذ فترة طويلة في مركز الإعداد الأولمبي بهدف الاستعداد بالصورة المطلوبة لبطولة آسيا، وقمنا بخوض تدريبات مشتركة مع منتخب الرجال، من أجل زيادة خبرات اللاعبين، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل باهر في الرياضة".ويرى المجالي، أن المعسكر الحالي ناجح نظرا إلى أن المنتخب العراقي يعد من أقوى المنتخبات في المنطقة العربية وغرب آسيا، وتوقع أن تتحقق الفائدة المرجوة من المعسكر عبر خوض أكثر من لقاء ودي.وتابع: "الهدف من البطولة واضح لدينا، وهو زيادة الاحتكاك بخوض أكبر عدد من المباريات التنافسية، إلى جانب الهدف الأسمى في الصعود على منصات التتويج، نظرا إلى وجود لاعبين في الفريق الحالي، لديهم خبرات كافية في خوض بطولات قارية، لمشاركتهم سابقا فيها".ومن المتوقع، أن يعلن المجالي عن القائمة النهائية المشاركة ببطولة آسيا نهاية الأسبوع الحالي، نظرا إلى وجود أكثر من لاعب في وزن واحد، على أن يتم اختيار اللاعب الأكثر قدرة على المضي بعيدا في البطولة الآسيوية.