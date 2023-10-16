الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الملاكمة" يسمي قائمته المشاركة ببطولة آسيا للشباب والناشئين

من تدريبات منتخب الشباب والناشئين تحضيرا لبطولة آسيا - (من المصدر)
من تدريبات منتخب الشباب والناشئين تحضيرا لبطولة آسيا - (من المصدر)
عمان - سمى المنتخب الوطني للملاكمة بقيادة المدرب عمر المجالي، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تقام منافساتها بكازاخستان في 21 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وحتى 3 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.اضافة اعلان
وسيغادر المنتخب صباح يوم الجمعة المقبل، إلى العاصمة الكازاخية أستانا، بهدف مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذه الفئة، بعد حصد العديد من الميداليات الملونة في البطولة السابقة.
وجاء الاختيار على 6 لاعبين من منتخب الشباب مواليد 2005-2006 وهم: ماهر مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، عمر قريش (وزن تحت 51 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم)، قيس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 63.5 كغم)، ورازي حياصات (وزن فوق 92 كغم)، واللاعبة ميس نضال (وزن تحت 57 كغم).
ويمثل منتخب الناشئين في البطولة مواليد 2007-2008 كل من: أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم) ويامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة نادين المناصير (وزن تحت 46 كغم).
واستضافت عمان النسخة الأخيرة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي أقيمت خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، واستطاع المنتخب الظفر بـ22 ميدالية ملونة، منها ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، حيث حصل اللاعب سيف الرواشدة على الذهبية كأول ميدالية من هذا النوع على صعيد مشاركات الأردن في البطولات الآسيوية.
وكانت البطولة الحالية، مقررة أن تقام في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يتم تأجيلها من قبل الاتحاد الآسيوي، ما اضطر المنتخب للغياب عن البطولة العربية للشباب للملاكمة التي تستضيفها مصر ابتداء من اليوم.
وأكد المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب تحضر للبطولة بصورة جيدة من أجل الظهور بصورة مشرفة بالبطولة بهدف المنافسة على أكبر عدد من الميداليات الملونة، مفيدا بأن إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية حريصين على المشاركة بجميع البطولات القارية، بهدف رفع مستوى اللاعبين ووضعهم على خريطة الطريق لتمثيل منتخب الرجال لاحقا.
وأضاف: "تم اختيار العناصر المشاركة في البطولة بعد اختبارات بدنية خضع إليها جميع اللاعبين واللاعبات المتواجدين في القائمة الأولية، وحرص الجهاز التدريبي للمنتخب على متابعة جميع اللاعبين لاختيار الأفضل لتكرار إنجاز العام الماضي، والصعود على منصات التتويج مجددا، حيث إن فوز الرواشدة بالذهبية حفز بقية اللاعبين واللاعبات على صناعة إنجاز آخر للملاكمة الأردنية".
ولفت المجالي، إلى أن التحضيرات اشتملت على جميع الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية لوصول اللاعبين للمستوى الفني المطلوب، موضحا أن الاتحاد سعى إلى خوض معسكرات داخلية مع دول عدة، من دون أن تتم لأسباب مختلفة، مع الاكتفاء بالتدريبات في مركز الإعداد الأولمبي.
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