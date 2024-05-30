 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاكم أوسيك يواجه فيوري مجددا في السعودية

من النزال السابق بين الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري - (من المصدر)
من النزال السابق بين الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري - (من المصدر)
مدن - قال منظمون: "إن بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري سيلتقيان في 21 كانون الأول (ديسمبر) بالرياض في السعودية، خلال إعادة لنزال جمع بينهما في وقت سابق الشهر الحالي".اضافة اعلان
وبالنقاط وبفارق ضئيل جدا، فاز الملاكم الأوكراني أوسيك على البريطاني فيوري، ليتوج بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع، في نزال مثير أقيم بالعاصمة السعودية في 19 أيار (مايو) الماضي.
وواجه أوسيك، الذي بدا ضئيلا أمام ضخامة منافسه هجوما في منتصف النزال، لكنه عاد بقوة بعد ذلك ليفقد فيوري توازنه قبل عودته مجددا للنزال قبل انتهاء العد.
وأصبح أوسيك (37 عاما)، أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسية للوزن الثقيل في آن واحد، وأول بطل للعالم بلا منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في نيسان (أبريل) من العام 2000.
وبعد النزال، قال أوسيك إنه سيمنح فيوري مباراة إعادة سريعة وفقا لشروط العقد بينهما، فيما أشار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على منصة "إكس": "من المقرر الآن إقامة مباراة الإعادة بين البطل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبطل تايسون فيوري في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2024، خلال موسم الرياض".
وأضاف: "سيشهد العالم نزالا تاريخيا مرة أخرى، التزامنا تجاه عشاق الملاكمة مستمرا، نأمل بأن تستمتعوا بالنزال".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكد فرانك وارن مروج مباريات فيوري ثقته قدرة البريطاني على تغيير الأمور في مباراة الإعادة، حيث قال وارن: "أعتقد أنه يستطيع ذلك، وهو يعتقد أنه يستطيع، لقد كانت معركة بين نصفين متشابهين، تايسون يعرف ما يجب عليه فعله، وأنا متأكد من أن أوسيك يعرف ذلك، كلا الرجلين كانا في حرب مطلقة، وقد استنزفت الكثير منهما. سيكون من المثير للاهتمام معرفة متى يحدث ذلك، ومن الذي تأثر أكثر من غيره". -(وكالات)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717074199602332200

إجازة قصيرة للاعبي "النشامى".. والصفوف تكتمل الأحد استعدادا لطاجكستان

منذ1 ساعة
لاعب أيلة محمد جمال يتجه للتسجيل بسلة أرابيلا في لقاء سابق - (من المصدر)

جراسا وأرابيلا يواجهان أيلة وبيلا في سلة "دوري اللعيبة" اليوم

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش - (من المصدر)

الشقيقان عشيش يعززان فرصة "الملاكمة" بالتأهل للأولمبياد

منذ1 ساعة
1717083203692661400

دي لاسال والنصر يستعدان للسباق التنافسي على ألقاب "طائرة السيدات"

منذ1 ساعة
46326020-1eab-4125-8ab9-3e8a8696e7b5

فيلادلفيا يحقق فوزا مثيرا على رم بدوري اللعيبة لكرة السلة

منذ1 ساعة
لاعب فريق الرمثا مجد الزعبي - (من المصدر)

الزعبي: الكأس طموح مشروع للرمثا.. والبزور يستحق الإشادة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كابوس الجمعة

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة
 