الملاكم أوسيك يواجه فيوري مجددا في السعودية

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مدن - قال منظمون: "إن بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري سيلتقيان في 21 كانون الأول (ديسمبر) بالرياض في السعودية، خلال إعادة لنزال جمع بينهما في وقت سابق الشهر الحالي".وبالنقاط وبفارق ضئيل جدا، فاز الملاكم الأوكراني أوسيك على البريطاني فيوري، ليتوج بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع، في نزال مثير أقيم بالعاصمة السعودية في 19 أيار (مايو) الماضي.وواجه أوسيك، الذي بدا ضئيلا أمام ضخامة منافسه هجوما في منتصف النزال، لكنه عاد بقوة بعد ذلك ليفقد فيوري توازنه قبل عودته مجددا للنزال قبل انتهاء العد.وأصبح أوسيك (37 عاما)، أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسية للوزن الثقيل في آن واحد، وأول بطل للعالم بلا منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في نيسان (أبريل) من العام 2000.وبعد النزال، قال أوسيك إنه سيمنح فيوري مباراة إعادة سريعة وفقا لشروط العقد بينهما، فيما أشار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على منصة "إكس": "من المقرر الآن إقامة مباراة الإعادة بين البطل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبطل تايسون فيوري في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2024، خلال موسم الرياض".وأضاف: "سيشهد العالم نزالا تاريخيا مرة أخرى، التزامنا تجاه عشاق الملاكمة مستمرا، نأمل بأن تستمتعوا بالنزال".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكد فرانك وارن مروج مباريات فيوري ثقته قدرة البريطاني على تغيير الأمور في مباراة الإعادة، حيث قال وارن: "أعتقد أنه يستطيع ذلك، وهو يعتقد أنه يستطيع، لقد كانت معركة بين نصفين متشابهين، تايسون يعرف ما يجب عليه فعله، وأنا متأكد من أن أوسيك يعرف ذلك، كلا الرجلين كانا في حرب مطلقة، وقد استنزفت الكثير منهما. سيكون من المثير للاهتمام معرفة متى يحدث ذلك، ومن الذي تأثر أكثر من غيره". -(وكالات)