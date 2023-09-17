الإثنين 18 أيلول 2023
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الملاكم الهنداوي يأمل بتحقيق ميدالية ثانية بالألعاب الآسيوية

لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي - (من المصدر)
عمان- يتطلع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي، للظفر بميدالية ثانية على صعيد دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستنطلق يوم 23 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي وحتى 18 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
ويشارك المنتخب الوطني في الأسياد، التي تشهد مشاركة أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة، بحيث يضم الوفد الأردني 79 لاعبا ولاعبة من 15 رياضة، فيما تبدأ منافسات الملاكمة يوم 24 من الشهر الحالي.
وكشف الهنداوي في حديثه لـ "الغد" من معسكر المنتخب المقام حاليا في الصين، عن جاهزيته وبقية لاعبي المنتخب الوطني، في تحقيق ميداليات ملونة في البطولة، لافتا بأنه جاهز لمواجهة أي لاعب في أقوى القارات برياضة "الفن النبيل" حسب وصفه.
وحصل الهنداوي على الميدالية الفضية عن وزن تحت 75 كغم في مشاركته الأولى والوحيدة في الدورة الآسيوية، والتي أقيمت في العام 2014 بمدينة انشيون بكوريا الجنوبية، فيما غاب عن الدورة الماضية التي احتضنتها مدينة جاكارتا الإندونيسية، لغياب وزن تحت 81 كغم، والذي كان يلعب به عدي وقتها.
وأضاف: "مشاركات الأردن في رياضة الملاكمة تكون مثمرة بالدورة الآسيوية، حققنا ميدالية برونزية في الدورة الماضية عبر اللاعب زياد عشيش، وكلي ثقة بزملائي في تحقيق أكبر عدد من الميداليات بالمشاركة الحالية، بعد التطور الملحوظ على مستوى جميع اللاعبين في الفترات الماضية".
ويتطلع الهنداوي إلى الصعود على منصة التتويج مجددا ومحاولة حجز بطاقة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، فيما فقد قبل 4 أشهر فرصة الحصول على أي ميدالية ببطولة العالم في أوزبكستان، بعد وداعه البطولة من الدور ربع النهائي، فيما نال الميدالية الفضية ببطولة آسيا الأخيرة، والتي أقيمت في عمان العام الماضي.
وتابع: "زادت أهمية وقيمة الميدالية الذهبية أو الفضية في الدورة الدورة الآسيوية، كون أن صاحبا المركزين الأول والثاني من كل وزن يتأهل بشكل مباشر للأولمبياد، وهو ما يدفعني لتقديم الأفضل، ووصلنا لمرحلة متطورة من القوة جراء المعسكرات المستمرة التي نقيمها خارج الأردن، بالاحتكاك مع لاعبين من منتخبات قوية، مثل مصر وتونس والمغرب في المعسكر الماضي، وحاليا مع منتخبي كوبا والصين".
ويشارك المنتخب الوطني للرجال في الدورة بخمسة لاعبين إلى جانب الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وهم: حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم) وحذيفة عشيش (وزن تحت 52 كغم)، فيما يقود المنتخب المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت.
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