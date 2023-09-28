الملاكم زياد عشيش يفقد فرصته بالتأهل والتايكواندو يستكمل مشواره بـ"الأسياد"

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عمان- الغد- فقد لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش فرصته من بلوغ الدور ربع النهائي بمنافسات وزن تحت 71 كغم من دورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة، والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، وذلك بعد خسارته أمام منافسه الياباني أوكازاوا بنتيجة (1-4)، علما بأنه فاز في دور الـ32 على الإماراتي حسين الكندري بالضربة القاضية.ويبدأ اللاعب حسين عشيش مشواره في الدورة اليوم بملاقاة اللاعب الهندي موسكيتا مايكل، لحساب الدور ثمن النهائي ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم.وستلاقي لاعبة المنتخب الوطني حنان نصار نظيرتها من الهند نيخات زارين اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 50 كغم، بعد أن فازت في الدور ثمن النهائي على اللاعبة فونجفاتشان فيلافون من لاوس بالضربة القاضية.وأنهى المنتخب الوطني للتايكواندو مشواره في الدورة، بعد أن ودع اللاعب أنس الصادق المنافسات أمس من الدور ربع النهائي على يد الإيراني ساليمي اريان بوزن فوق 80 كغم، فيما خسرت راما أبو الرب من الصيني زيكي زهو بالدور ذاته بمنافسات وزن فوق 67 كغم.ويعد منتخب التايكواندو الوحيد من بين الرياضات المشاركة من الأردن التي حققت الميداليات، بعد أن ظفر اللاعب زيد الحلواني في الميدالية البرونزية عن وزن تحت 63 كغم، قبل أن يضيف زيد مصطفى لرصيد الأردن بميدالية فضية عن وزن تحت 68 كغم، وزميله صالح الشرباتي الفضية أيضا عن وزن تحت 80 كغم.وحقق المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال فوزه الثاني على التوالي في الدورة، والذي جاء على حساب نظيره البحريني بنتيجة (84-60)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة الذي تصدرها برفقة الفلبين، علما بأن المنتخب فاز في المواجهة على تايلند بنتيجة (97-63)، على أن يلتقي منتخب الفلبين يوم غد السبت في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.وخسر منتخب السلة للرجال 3×3 من أمام منافسه الصين تايبيه بنتيجة (7-21)، ليتلقى الخسارة الثالثة على التوالي في الدور الأول من الأسياد، بعد أن خسر في وقت سابق أمام منغوليا والفلبين، على أن ينهي مشواره اليوم بلقاء منتخب هونغ كونغ عند الساعة الواحدة ظهرا، فيما يلعب منتخب السيدات عند الساعة الثالثة عصرا أمام هونغ كونغ أيضا.واحتل لاعب المنتخب الوطني للجولف موسى شناعة المركز 70 مكرر في منافسات فردي الرجال، بعد أن جمع 80 نقطة، بالتساوي مع اللاعب دورجي تشيندرا من بوتان.