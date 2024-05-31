 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاكم عشيش يكتب التاريخ مجددا ويطمح للإنجاز بـ"الأولمبياد"

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نجم المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش يحمل بطاقة التأهل للأولمبياد أمس - (من المصدر)
عمان - نجح نجم المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، في وضع اسمه بقائمة اللاعبين الأردنيين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في باريس صيف العام الحالي، بعد حصوله على إحدى البطاقات المؤهلة عن وزنه أمس.اضافة اعلان
واستطاع عشيش البالغ من العمر 25 عاما في تجاوز منافسه الإيرلندي ايدان والش في ربع نهائي التصفية العالمية الثانية المقامة حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك، ليخطف واحدة من البطاقات الخمس المؤهلة عن وزن تحت 71 كغم.
وكان عشيش قد افتتح مشاركته في هذه التصفية بالفوز على اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ 64، قبل أن يتخطى اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل في دور الـ 32، ليسجل فوزه الثالث تواليا على حساب اللاعب الجورجي اسكرخان مادييف في دور الـ 16.
ووصل زياد للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تأهل للمرة الأولى لأولمبياد طوكيو الماضية، علما بأنه ودع المسابقة من الدور ثمن النهائي، على يد اللاعب ميرفن كلير من جزر موريشيوس.
وأصبح عشيش ثامن الرياضيين الأردنيين الذين تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بعد زميله في الملاكمة عبادة الكسبة ورباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، ولاعب الجمباز أحمد أبو السعود ولاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن.
ويحتل عشيش المركز الثاني في التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للملاكمة عن وزنه، ومجموع نقاطه يبلغ 2900 نقطة، خلف الكازخي أصلان بيك شيامبيرجينوف صاحب المركز الأول، وبرصيد 4200 نقطة.
وكان عشيش قد نال فضية بطولة آسيا نهاية العام 2022، إلى جانب فوزه بالذهبية بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وحصوله على برونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، علما بأنه العربي الوحيد الذي ظفر بميدالية وقتها.
وكما كان لزياد بصمة وحيدة في عالم الملاكمة الاحترافية، ونجح في تسجيل الفوز في نزاله الأول والوحيد له بعالم الاحتراف، خلال عرض “ليلة الأبطال” في الإمارات بشهر شباط (فبراير) من العام الماضي، والذي جاء على حساب الملاكم ستيف كولينجولكا من جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وعبر عشيش في تصريح لـ “الغد”، عن سعادته ببلوغ الأولمبياد مرة أخرى، عقب تجاوزه منافسين يتمتعون بسيرة طيبة في الملاكمة، وسبق لهم تحقيق مراكز متقدمة في بطولات العالم، مفيدا بأنه سيعمل بجد في الفترة المقبلة من أجل الحصول على أول ميدالية ملونة في رياضة “الفن النبيل” بتاريخ الأردن بالأولمبياد.
وعلى صعيد متصل، نجحت اللاعبة حنان نصار في تجاوز منافستها الأذرية سافرييفا في دور الـ 32 لمنافسات وزن تحت 50 كغم، لتصل ثمن النهائي وتقابل النيجيرية زينب اديشينا، علما بأنه يتم منح أول 4 لاعبات يحتلن المراكز الأولى بطاقات مؤهلة للأولمبياد.
وخاض في وقت متأخر مساء أمس اللاعب حسين عشيش مواجهته في الدور ربع النهائي عن وزن تحت 80 كغم أمام الفرنسي يوجيرلين سيزار، علما بأنه يتم منح 3 لاعبين فقط بطاقات مؤهلة للأولمبياد، فيما لعب حذيفة عشيش مع الأميركي روسكو هيل بمنافسات وزن تحت 51 كغم في الدور ثمن النهائي، مع تأهل اللاعبين الذين يبلغون المربع الذهبي.
ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، ويعاونه في المهمة الحالية كل من محمود المراعبة، وعلي حسن وريم الشمري.
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