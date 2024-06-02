 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاكم عشيش يكسب الرهان ويبلغ الأولمبياد للمرة الثالثة

فرحة المنتخب الوطني للملاكمة بتأهل حسين عشيش للأولمبياد - (من المصدر)
فرحة المنتخب الوطني للملاكمة بتأهل حسين عشيش للأولمبياد - (من المصدر)
 تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد فوزه في النزال الختامي بتصفية الملاكمة العالمية والتي اختتمت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك.اضافة اعلان
ونجح عشيش في تحقيق الفوز أمس على اللاعب الأرميني رافائيل هوفهانيسيان، في نزال التأهل لوزن تحت 80 كغم، ليكسب الرهان ويخطف البطاقة الثالثة عن وزنه، بعد أن خاض مواجهات صعبة أمام لاعبين أصحاب تصنيف متقدم عالميا.
وبهذه التأهل، يبصم اللاعب حسين عشيش على تأهله إلى الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في مسيرته بعد أولمبياد ريو في العام 2016، وطوكيو في العام 2020.
وانضم عشيش إلى زميليه في المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة وزياد عشيش، اللذان تأهلا كذلك في وقت سابق إلى أولمبياد باريس.
وارتفع عدد الرياضيين الأردنيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس إلى 9 رياضيين وهم، رباعو التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، ولاعب الجمباز أحمد أبو السعود ولاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن وثلاثي الملاكمة عبادة الكسبة وحسين وزياد عشيش.
وخسر عشيش مرة وحيدة في التصفيات الحالية، والتي كانت على يد جونج جوهو في مواجهة المربع الذهبي، فيما فاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الفرنسي سيزار يوجيرلين، وتخطى اللاعب الروماني بول أرادوي بثمن النهائي، علما بأنه افتتح مشواره بدور الـ32 بالفوز على البلجيكي هادجيت.
ومن المتوقع أن يتقدم عشيش في التصنيف العالمي من الاتحاد الدولي لرياضة “الفن النبيل”، بعد النتائج الملفتة التي حققها مؤخرا، علما بأنه يحتل المركز الثامن عالميا عن وزنه.
وفقد كل من اللاعبين عدي الهنداوي، حذيفة عشيش ويوسف عشيش واللاعبة حنان نصار في أدوار مختلفة من التصفيات الحالية، وفشلوا في التأهل للأدوار المتقدمة والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد.
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